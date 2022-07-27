بريطانيا ترجح: مقاتلو فاغنر تقدموا تكتيكياً في مناطق بدونباس

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأربعاء، أن مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية حققوا على الأرجح تقدماً تكتيكياً في مناطق بدونباس شرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في تقرير أن التقدم جاء حول محطة طاقة فوجليجريسكا وقرية نوفولوجانسكي المجاورة.

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فيما لفت إلى أنه من المحتمل أن بعض القوات الأوكرانية انسحبت من المنطقة.

توسيع الأهداف

يأتي ذلك فيما وسّعت روسيا، في 21 يوليو الحالي، أهدافها لتشمل مناطق غير تلك الموجودة في شرق أوكرانيا وحوض دونباس الذي ما زال يتعرض للقصف.

وبعد خمسة أشهر تقريباً من انطلاق العملية العسكرية الروسية، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مقابلة 21 يوليو، أن الأهداف العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تعد تقتصر فقط على الشرق بل تشمل أيضاً "أراضي أخرى"، ويمكن أن تمتد.

كما برر لافروف هذا التغيير بوضع "جغرافي مختلف" مقارنة بالوضع على الأرض في نهاية مارس، عندما قالت موسكو إنها تريد التركيز على الشرق، بعد عدم سيطرتها على العاصمة الأوكرانية كييف.

كذلك كشف لوكالة "ريا نوفوستي" ومحطة "آر تي" أن أهداف روسيا العسكرية "لم تعد (تشمل) فقط جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين (الانفصاليتين في شرق أوكرانيا) بل تشمل أيضاً منطقتي خيرسون وزابوريجيا (في الجنوب) وسلسلة من الأراضي الأخرى، والعملية متواصلة بثبات".

تحذير من الأسلحة بعيدة المدى

وقال لافروف أيضاً إن إجراء محادثات مع كييف "لن يكون له معنى في الوضع الحالي"، معتبراً أن الاتصالات السابقة "كشفت فقط عدم وجود الإرادة لدى الجانب الأوكراني لمناقشة أي شيء بجدية".

فيما حذّر من أنه إذا استمر الغرب في إمداد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى، مثل راجمات الصواريخ الأميركية هيمارس، فإن الأهداف الجغرافية لروسيا ستتطور أكثر، "لأنه لا يمكننا السماح في الجزء الذي يسيطر عليه (فولوديمير) زيلينسكي أو خليفته بأن تكون هناك أسلحة يمكن أن تهدد بشكل مباشر أراضينا أو أراضي الجمهوريتين (الانفصاليتين) اللتين أعلنتا استقلالهما أو تريدان تقرير مصيرهما".

يذكر أن جزءاً من حوض دونباس يخضع لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ عام 2014. وأحرزت القوات الروسية تقدماً هناك في الأسابيع الأخيرة.