تركيا: سنستأنف استكشاف الغاز في المتوسط مطلع أغسطس

أعلنت وزارة الطاقة التركية، الثلاثاء، أن أنقرة ستستأنف استكشاف الغاز قبالة سواحلها بالبحر الأبيض المتوسط في التاسع من أغسطس.

وجاء في بيان للوزارة أن "سفينة الاستكشاف التركية عبد الحميد خان ستبدأ مهمة بالبحر المتوسط في التاسع من أغسطس انطلاقاً من ميناء مرسين" في جنوب البلاد، دون توضيح أين ستحصل عمليات الاستكشاف، وفق فرانس برس.

مادة اعلانية

غير أن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قال الأسبوع الماضي، إن أنقرة ستستأنف عملياتها الاستكشافية قرب جزيرة قبرص المقسّمة.

نزاع حول الحدود البحرية

وفي العام 2020 لوّح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا لمضيها قدماً في استكشاف مخزونات الغاز الطبيعي في مياه متنازع عليها في شرق المتوسط.

يذكر أن نزاعاً يدور بين أنقرة من جهة، وأثينا ونيقوسيا من جهة أخرى حول الحدود البحرية.

وقبرص مقسمة منذ سيطرة الجيش التركي على الثلث الشمالي للجزيرة في عام 1974 رداً على انقلاب قام به قبارصة يونانيون قوميون لإلحاق الجزيرة المتوسطية باليونان. وجمهورية قبرص عضو في الاتحاد الأوروبي منذ 2004.

ورغم فشل الانقلاب، بقي الأتراك، وما لبث أن أعلن الشطر الشمالي تأسيس "جمهورية شمال قبرص التركية" التي لا تعترف بها إلا أنقرة.