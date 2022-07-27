حاكم كالينينغراد: وصول أول قطار محمل بالبضائع من روسيا

أعلن حاكم كالينينغراد وصول أول قطار بضائع من روسيا الى الإقليم التابع للاتحاد الفدرالي الروسي منذ إصدار الاتحاد الأوروبي قرارا بالزام ليتوانيا السماح بمرور البضائع الروسية عبر أراضيها.

فقد أوضح أنطون أليخانوف أن أول قطار وصل بعد قرار الاتحاد الأوروبي، مضيفا "هذا إنجاز هام للغاية"، بحسب ما نقلت وكالة تاس للأنباء.

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والإقليم الذي يقع بين دولتي ليتوانيا وبولندا العضوين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يعتمد بشكل أساسي على روسيا للحصول على جزء كبير من إمداداته، لكن الشحنات يجب أن تمر عبر الأراضي الليتوانية.

حظر البضائع الروسية

فيما بات الإقليم الذي تبلغ مساحته نصف مساحة سويسرا تقريبا وعدد سكانه نحو مليون نسمة وهو غير متصل بالاراضي الروسية، معزولا بشكل متزايد منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط/فبراير.

وكانت فيلنيوس قد أعلنت الشهر الماضي حظر عبور بعض البضائع الروسية بواسطة القطارات عبر أراضيها تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.

استثناء أوروبي

وقال أليخانوف حينها إن هذا "الحصار" يؤثر على ما يصل إلى 50 بالمائة من واردات الإقليم، بما في ذلك الفحم والمعادن ومواد البناء.

لكن الاتحاد الأوروبي أصدر قرارا هذا الشهر يلزم ليتوانيا بالسماح بمرور البضائع الخاضعة للعقوبات باستثناء الأسلحة بين روسيا وكالينينغراد.

واستولى الجيش الأحمر على هذه المنطقة من المانيا في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، وتم فصل كالينينغراد عن الأراضي الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ونيل ليتوانيا استقلالها.