رسمياً.. افتتاح مركز تنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية بإسطنبول

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، رسمياً افتتاح مركز تنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في إسطنبول بموجب الاتفاق التاريخي الموقع في 22 يوليو.

وقال أكار خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية سيعود بالنفع على العالم.

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كما أضاف أن أكثر من 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة بالمواني.

3 موانٍ أوكرانية

كذلك أكد أن هدف مركز التنسيق هو تأمين تصدير الحبوب من 3 موانٍ أوكرانية، لافتاً إلى أن التخطيط لتصدير أولى شحنات الحبوب الأوكرانية مستمر.

فيما أوضح أنه لا حاجة لنزع الألغام من المواني الأوكرانية في هذه المرحلة.

"استئناف العمل"

بالتزامن أعلنت البحرية الأوكرانية، الأربعاء، أن المواني الأوكرانية الثلاثة المخصصة لتصدير الحبوب "استأنفت عملها".

وقالت على تطبيق تلغرام: "في إطار توقيع اتفاق حول فتح المواني الأوكرانية لتصدير الحبوب، استأنفت مواني أوديسا وتشورنومورسك ويوجني (بيفديني) العمل"، وفق فرانس برس.

لمدة 4 أشهر

يذكر أن روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقاً الجمعة لمدة 4 أشهر بوساطة أنقرة والأمم المتحدة من أجل إعادة تصدير الحبوب والأسمدة بعد توقفها بسبب النزاع لتخفيف أزمة الغذاء العالمية.

كما سيشرف مركز التنسيق المشترك في إسطنبول على عمليات المغادرة من 3 موانٍ أوكرانية، حيث يتعين على السفن الإبحار بعيداً عن الألغام. وسيقوم المركز بتفتيش السفن القادمة بحثاً عن أسلحة، فيما تمر جميع السفن عبر المياه التركية، بحسب رويترز.

كاد أن ينهار

يشار إلى أن الاتفاق كاد أن ينهار عندما أطلقت روسيا صواريخ كروز على ميناء أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا، صباح السبت بعد مرور 12 ساعة فقط على مراسم توقيعه في إسطنبول. غير أن موسكو وكييف قالتا إنهما ستمضيان قدماً في الاتفاق

وسيُعين جميع الأطراف ممثلين عنها في مركز التنسيق المشترك لمراقبة تنفيذ الاتفاق.