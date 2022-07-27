روسيا: دمرنا أكثر من 100 صاروخ هيمارس في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت أكثر من 100 صاروخ "هيمارس" الأميركي من خلال استهداف مستودع ذخيرة في الـ24 من يوليو في منطقة دنيبروبتروفسك بدونيتسك.

استهداف لواء أوكراني

وأضافت في بيانها اليومي أن القوات الروسية استهدفت بضربات عالية الدقة، القوة القتالية للواء الآلي 53 التابع للقوات الأوكرانية في دونيتسك.

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كما أضافت أنها دمرت منظومة "أوراغان" ومدافع هاوتزر Giacint-B في منطقة درزينسك، ومنظومة غراد في منطقة بيلباسكوفا.

اعتراض صواريخ في خيرسون

كذلك اعترضت أنظمة الدفاع الجوية الروسية 10 صواريخ من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من نوع Alder وHIMARS في منطقة خيرسون.

وأشارت إلى إسقاط مروحية من طراز Mi-8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بارماشوفو بمنطقة نيكولايف.

مقتل 40 مرتزقاً

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 40 مرتزقاً أجنبياً معظمهم من البولنديين بضربة صاروخية عالية الدقة في دونيتسك.

إجمالا، بخلاف حصيلة اليوم، فقد أعلنت موسكو، أنه تم تدمير 260 طائرة، و144 مروحية، و1613 طائرة بدون طيار، و358 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و4162 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و763 راجمة صواريخ متعددة، و3201 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و4481 مركبة عسكرية خاصة، وفق وزارة الدفاع الروسية.