ملك الأردن: يجب أن يكون الفلسطينيون جزءا من مشاريع التنمية

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين، وتعزيز الأمن والاستقرار، والتنمية الإقليمية التي لا بد أن يكون الفلسطينيون جزءاً منها. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية.

وأكد خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في قصر الحسينية، أهمية البناء على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة.

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"تهدئة شاملة"

كما أكد على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كذلك تناول اللقاء قضايا النقل والتجارة والمياه والطاقة وسبل التعامل معها.

زيارة بايدن

يأتي اللقاء، بعد أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، للمنطقة، حيث زار إسرائيل في مستهل جولة بالشرق الأوسط، قبل أن يزور السعودية ويشارك في قمة جدة.

وأكد بايدن خلال زيارته، دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مشيرا إلى أن واشنطن تريد أن ترى سلاما دائما يتم التوصل إليه عبر المفاوضات بين إسرائيل والشعب الفلسطيني.