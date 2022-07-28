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كييف: تعزيزات عسكرية روسية ضخمة باتجاه خيرسون وزاباروجيا

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دبابات لقوات لوغانسك الانفصالية (ا ب)
دبابات لقوات لوغانسك الانفصالية (ا ب)
روسيا و أوكرانيا

كييف: تعزيزات عسكرية روسية ضخمة باتجاه خيرسون وزاباروجيا

دبي - العربية.نت

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كشف مستشار كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تعزيزات عسكرية روسية ضخمة تتجه صوب خيرسون وميليتوبول وزاباروجيا.

وأضاف أن القوات الروسية استولت على ثاني أكبر محطة كهرباء في أوكرانيا، مشيراً إلى أن موسكو تقوم "بإعادة انتشار مكثفة" لقواتها في ثلاث مناطق جنوبية.

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كما قال المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش في مقابلة نشرت على موقع يوتيوب أمس الأربعاء، "لقد حققوا ميزة تكتيكية ضئيلة - لقد استولوا على فوهليهيرسك".

الاستيلاء على فولهيرسك

وكانت القوات المدعومة من روسيا قد أعلنت في وقت سابق عن الاستيلاء على محطة توليد الكهرباء فولهيرسك التي تعود إلى الحقبة السوفيتية والتي تعمل بالفحم.

مشاهد من أوكرانيا
مشاهد من أوكرانيا

يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات رئيس إقليم دونيتسك الانفصالي في أوكرانيا، دينيس بوشلين الذي أكد في وقت سابق اليوم أن الوقت قد حان "لتحرير المدن الروسية" مثل كييف وتشيرنيغوف وبولتافا وأوديسا ودنيبروبيتروفسك وخاركوف وزابوروجيا ولوتسك.

"تحرير المدن الروسية"

وقال الزعيم الموالي لموسكو في بيان نشره على قناته في "تلغرام": "اليوم حان الوقت لتحرير المدن الروسية التي أسسها الشعب الروسي مرة أخرى، مثل كييف تشيرنيغوف وبولتافا وأوديسا ودنيبروبيتروفسك وخاركوف وزابوروجيا ولوتسك".

يذكر ان روسيا تسيطر الآن على منطقة لوغانسك بالكامل، فيما تسعى للاستيلاء على دونيتسك، ومنذ مارس الماضي، أعلنت موسكو انطلاق المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مركزة على شرق البلاد.

وتهدف القوات الروسية إلى السيطرة على كامل حوض دونباس، بغية فتح ممر بري بين الشرق والجنوب، في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

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