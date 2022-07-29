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بايدن يطلب من الكونغرس تمديد طوارئ لبنان.. وتحذير من مسيرات إيران

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U.S. President Joe Biden, who tested positive for COVID-19 while experiencing mild symptoms, sits at his desk in the White House residence in this handout photo obtained from President Biden's Twitter account on July 21, 2022. Courtesy Twitter President Biden@POTUS/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.
بايدن
ميليشيات إيران

بايدن يطلب من الكونغرس تمديد طوارئ لبنان.. وتحذير من مسيرات إيران

مايكل ماكول: نقل إيران للمسيّرات المتطورة إلى وكلاء إرهابيين وفاعلين خبيثين من لبنان إلى اليمن يقوّض الأمن الوطني للولايات المتّحدة

دبي - قناة العربية

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وجّه الرئيس الأميركي جو بايدن رسالة إلى قيادات الكونغرس شدّد فيها على ضرورة تمديد حالة الطوارئ المتعلّقة بلبنان.

وأوضح بايدن أنّ بعض الأنشطة الجارية مثل عمليّات نقل الأسلحة المستمرّة من إيران إلى حزب الله تعمل على تقويض سيادة لبنان.

وقال إن تلك العمليات تساهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتشكّل تهديدا على المستوى الوطني، كما تقوّض أمن الولايات المتّحدة الوطني.

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وفي السياق، أكّد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النوّاب الأميركي مايكل ماكول Michael McCaul، عبر الصفحة الرسمية لمجلس النوّاب الأميركي للشؤون الخارجية على موقع تويتر، أنّ نقل إيران للمسيّرات المتطورة إلى وكلاء إرهابيين وفاعلين خبيثين من لبنان إلى اليمن يقوّض الأمن الوطني للولايات المتّحدة ويزعزع استقرار الشرق الأوسط.

وأضاف أنّ قانونه لـ "وقف الطائرات الإيرانية المسيّرة" سيمنع انتشار الطائرات بدون طيار الإيرانية الخطيرة.

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