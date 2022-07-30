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وسط ترقب لزيارة بيلوسي.. مناورات عسكرية صينية قبالة تايوان

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FILE - In this file photo taken Saturday, May 24, 2014, China's Harbin (112) guided missile destroyer takes part in a week-long China-Russia Joint Sea-2014 navy exercise at the East China Sea off Shanghai, China. A Russian naval task force has arrived in the northern Chinese port of Qingdao ahead of joint naval exercises that reinforce the growing bond between Beijing and Moscow. (AP Photo)
مناورات بحرية سابقة للجيش الصيني (أرشيفية)
أميركا و الصين

وسط ترقب لزيارة بيلوسي.. مناورات عسكرية صينية قبالة تايوان

الجيش الصين يجرى "تدريبات بالذخيرة الحية" بالقرب من جزر بينغتان قبالة إقليم فوجيان المواجه لتايوان

العربية.نت

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قالت الصين إنها تجري تدريبات عسكرية، اليوم السبت، قبالة ساحلها المواجه لتايوان بعد أن حذرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وطالبتها بإلغاء خططها المحتملة لزيارة الجزيرة التي تعتبر بكين أنها جزء من أراضيها.

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن "جيش التحرير الشعبي" يجرى "تدريبات بالذخيرة الحية" بالقرب من جزر بينغتان قبالة إقليم فوجيان اليوم. وطالبت إدارة السلامة البحرية السفن بتجنب المنطقة.

تدريبات عسكرية للجيش التايواني هذا الشهر
تدريبات عسكرية للجيش التايواني هذا الشهر

وعادةً ما تنطوي مثل هذه التدريبات على المدفعية. ولم يشر الإعلان إلى ما إذا كانت تدريبات اليوم قد تشمل أيضاً صواريخ أو طائرات مقاتلة أو أسلحة أخرى.

من جهتها، لم تؤكد بيلوسي، التي ستكون أعلى مسؤولة أميركية منتخبة تزور تايوان منذ عام 1997، ما إذا كانت ستذهب أم لا. وقد حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأميركي جو بايدن في مكالمة هاتفية يوم الخميس من "التدخل الخارجي" في تعاملات بكين مع الجزيرة.

وتقول الصين إن تايوان ليس لها الحق في إقامة علاقات خارجية. وترى زيارات المسؤولين الأميركيين على أنها تشجيع للجزيرة لجعل استقلالها الفعلي منذ عقود أمراً رسمياً.

رفع علم تايوان وسط ساحة رئيسية في تايبيه الخميس
رفع علم تايوان وسط ساحة رئيسية في تايبيه الخميس

وقد حذرت وزارة الدفاع الصينية واشنطن هذا الأسبوع من السماح لبيلوسي، التي تعادل بايدن في رتبته حيث ترأس أحد الفروع الثلاثة للحكومة الأميركية، من زيارة تايوان. وقال متحدث باسم "جيش التحرير الشعبي" إن الجيش سيتخذ "إجراءات قوية" غير محددة لوقف النشاط المؤيد للاستقلال.

واشنطن تسعى لتخفيف التوتر المرتبط بزيارة بيلوسي المحتملة لتايوان أميركا أميركا و الصين واشنطن تسعى لتخفيف التوتر المرتبط بزيارة بيلوسي المحتملة لتايوان

وقام "جيش التحرير الشعبي" بنقل أعداد متزايدة من الطائرات المقاتلة والقاذفات بالقرب من تايوان. يذكر أنه أطلق في الماضي صواريخ على ممرات الشحن إلى الجزيرة.

وانقسمت تايوان والصين في عام 1949 بعد حرب أهلية انتهت بانتصار الشيوعيين في البر الرئيسي.

وتقول الحكومتان إنهما دولة واحدة لكنهما تختلفان حول أيهما يحق له القيادة الوطنية. ولا يقيم البلدان أي علاقات رسمية لكنهما مرتبطان بمليارات الدولارات في التجارة والاستثمار.

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