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أردني يروع المرضى والعاملين بمستشفى جرش.. ويطعن 6 أشخاص

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مستشفى جرش الحكومي في الأردن
مستشفى جرش الحكومي في الأردن

أردني يروع المرضى والعاملين بمستشفى جرش.. ويطعن 6 أشخاص

دبي - العربية.نت

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كشف مصدر أمني تفاصيل حادثة مستشفى جرش في الأردن التي وقعت اليوم الأحد، حيث روع شخص العاملين والمرضى في المستشفى وطعن 6 أشخاص.

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وقال المصدر الأمني إن شخصا راجع مستشفى جرش الحكومي، وأثناء تواجده داخل المستشفى اعتدى على ستة أشخاص بأداة حادة، وفق ما أوردت وسائل إعلام أردنية.

سبب المشاجرة

من جهة أخرى، أكد مصدر طبي أن سبب المشاجرة يعود لخلاف بين أحد أصحاب السوابق والكوادر الطبية، بعد إدخال زوجته للمستشفى لإجراء عملية ولادة.

وقال إن من بين الإصابات كوادر طبية ورجل أمن ومراجع، وجميعهم يتلقون العلاج في المستشفى.

جميعهم قيد العلاج

من جانبه، صرح نائب محافظ جرش حمد الكرازنة أن وضع المصابين بعملية الطعن في مستشفى جرش الحكومي مستقر، مبينا أن 3 إصابات متوسطة و3 أخرى خفيفة، وما زال المصابون قيد العلاج.

وأوضح في تصريح صحافي أن الشخص الذي أقدم على الطعن يعاني من اضطرابات نفسية وهو من ذوي السوابق.

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