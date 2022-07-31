زيلينسكي يدعو الى إخلاء منطقة دونيتسك في مواجهة قصف روسي        

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء السبت في رسالة مصورة السكان الى إخلاء منطقة دونيتسك في شرق البلاد والتي تتعرض مدنها لقصف القوات الروسية.

وقال الرئيس الاوكراني: "صدر قرار حكومي بإخلاء إلزامي لمنطقة دونيتسك. أرجوكم، أخلوا" المنطقة، مضيفا "في هذه المرحلة من الحرب، الإرهاب هو سلاح روسيا الرئيسي".

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وأضاف زيلينسكي، في خطاب ألقاه في وقت متأخر من الليل، أن على مئات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا في مناطق القتال في حوض دونباس الأوسع مغادرة المنطقة. ويضم حوض دونباس منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

وقال زيلينسكي: "كلما غادر المزيد من الناس منطقة دونيتسك الآن، قل عدد الأشخاص الذين سيكون لدى الجيش الروسي وقت لقتلهم"، مضيفا أنه سيتم منح السكان تعويضات.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن "كثيرين يرفضون مغادرة دونباس، لكن يتعين عليهم القيام بذلك".

وتابع: "إذا أتيحت لك الفرصة يرجى التحدث إلى أولئك الذين ما زالوا في مناطق القتال في دونباس. من فضلك أقنعهم أنه بضرورة المغادرة".

في الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيرشيتشوك قولها إن عمليات الإجلاء يجب أن تتم قبل بدء شهور الشتاء حيث تم تدمير البنية التحتية لإمدادات الغاز الطبيعي في المنطقة.