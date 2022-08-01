بهذه الطريقة.. يمكنك تتبع السفينة المحملة بأول شحنة حبوب
انطلقت صباح اليوم الاثنين من ميناء أوديسا في أوكرانيا أول سفينة محملة بالحبوب بموجب اتفاق بين روسيا وأوكرانيا وبرعاية تركيا والأمم المتحدة حول آلية شحن الحبوب من أوكرانيا.
تركيا وأوكرانيا تؤكدان مغادرة أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا #العربية pic.twitter.com/kyeFjaxHrJ— العربية (@AlArabiya) August 1, 2022
إلى هذا، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن سفينة "رازوني" (Razoni) التي تحمل الذرة الأوكرانية غادرت صباح اليوم الاثنين حاملة 26 ألف طن من الذرة إلى لبنان. وأشارت إلى أن السفينة ستبحر تحت علم سيراليون.
ويظهر من خدمة تتبع حركة السفن (marinetraffic) أن السفينة تتجه إلى ميناء طرابلس في لبنان، وأن السفينة من المتوقع أن تصل الوجهة النهائية الأربعاء (03 أغسطس 2022).
ويمكن تتبع حركة السفينة من خلال الضغط على رابط "تتبع أول شحنة حبوب".
محملة بـ 26 ألف طن
من جهته أفاد الخبير في تتبع تحركات السفن عبر البوسفور وفي المنطقة يورك إيسيك أنه يفترض أن تصل السفينة عند مدخل البوسفور ظهر الثلاثاء.
بدوره قال وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن الباخرة محملة بـ 26 ألف طن من الحبوب.
لمدة 4 أشهر
يذكر أن روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقاً الجمعة لمدة 4 أشهر بوساطة أنقرة والأمم المتحدة من أجل إعادة تصدير الحبوب والأسمدة بعد توقفها بسبب النزاع لتخفيف أزمة الغذاء العالمية.
كما سيشرف مركز التنسيق المشترك في إسطنبول على عمليات المغادرة من 3 موانئ أوكرانية، حيث يتعين على السفن الإبحار بعيداً عن الألغام. وسيقوم المركز بتفتيش السفن القادمة بحثاً عن أسلحة، فيما تمر جميع السفن عبر المياه التركية، بحسب رويترز.
يشار إلى أن الاتفاق كاد أن ينهار عندما أطلقت روسيا صواريخ كروز على ميناء أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا، صباح السبت بعد مرور 12 ساعة فقط على مراسم توقيعه في إسطنبول. غير أن موسكو وكييف قالتا إنهما ستمضيان قدماً في الاتفاق.
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