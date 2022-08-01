تركيا: أول سفينة محملة بالحبوب تغادر ميناء أوديسا اليوم

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية ستتحرك من ميناء أوديسا الساعة 05.30 بتوقيت غرينتش الاثنين بموجب اتفاق لتوفير ممر آمن مضمون.

وقالت إنه سيتم انطلاق المزيد من السفن تباعاً، وفق رويترز.

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كما أضافت أن السفينة رازوني التي ترفع علم سيراليون والمحملة بالذرة ستتوجه إلى لبنان، موضحة أنه "تم الاتفاق على أن تغادر سفينة الشحن التي ترفع علم سيراليون والمحملة بالذرة من ميناء أوديسا في الساعة 08.30 صباحاً (05.30 بتوقيت غرينتش) في أول أغسطس للتوجه إلى لبنان".

كذلك أردفت أنه "من المقرر نشر سفن أخرى في نطاق الممر المحدد والطريقة المتفق عليها" بموجب اتفاق 22 يوليو.

"جاهزة للإبحار"

يأتي ذلك بعد أن كان المتحدث باسم الرئاسة التركية قد أعلن الأحد أن هناك "احتمالاً كبيراً" أن تغادر أول سفينة محملة بحبوب أوكرانية ميناء أوديسا صباح الاثنين بموجب اتفاق تم التوصل إليه في 22 يوليو مع روسيا.

وأعلن إبراهيم كالين في مقابلة مع قناة كانال 7 الخاصة أن "هناك احتمالاً كبيراً أن تبحر أول سفينة صباح الاثنين إذا تمت تسوية كل الأمور بحلول مساء الأحد".

لكن كالين قال إنه لا تزال هناك "مسألة أو مسألتان يجب تسويتهما في المفاوضات مع الروس"، مضيفاً أن "الاستعدادات وصلت إلى نقطة تسمح بمغادرة السفن ميناء أوديسا. تم تحميل السفن وهي جاهزة للإبحار لكن لا بد من تنسيق لوجستي جيد".

افتتاح مركز تنسيق تصدير الحبوب

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد أعلن رسمياً الأربعاء افتتاح مركز تنسيق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في إسطنبول بموجب الاتفاق التاريخي الموقع في 22 يوليو.

وقال أكار في مراسم قصيرة، إن المركز الذي يقع في أكاديمية عسكرية سيديره "5 ممثلين من روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بالإضافة إلى تركيا، بعدد متساو من العسكريين والمدنيين".

كما شدد على أن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية سيعود بالنفع على العالم، مضيفاً أن أكثر من 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة بالموانئ.

3 موانئ أوكرانية

كذلك أكد أن هدف مركز التنسيق هو تأمين تصدير الحبوب من 3 موانئ أوكرانية، لافتاً إلى أن التخطيط لتصدير أولى شحنات الحبوب الأوكرانية مستمر، وأن القوافل ستبحر من موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوزني.

فيما أوضح أنه لا حاجة لنزع الألغام من الموانئ الأوكرانية في هذه المرحلة.

"استئناف العمل"

بالتزامن أعلنت البحرية الأوكرانية، الأربعاء، أن الموانئ الأوكرانية الثلاثة المخصصة لتصدير الحبوب "استأنفت عملها".

وقالت على تطبيق تلغرام: "في إطار توقيع اتفاق حول فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب، استأنفت موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني (بيفديني) العمل"، وفق فرانس برس.

لمدة 4 أشهر

يذكر أن روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقاً الجمعة لمدة 4 أشهر بوساطة أنقرة والأمم المتحدة من أجل إعادة تصدير الحبوب والأسمدة بعد توقفها بسبب النزاع لتخفيف أزمة الغذاء العالمية.

كما سيشرف مركز التنسيق المشترك في إسطنبول على عمليات المغادرة من 3 موانئ أوكرانية، حيث يتعين على السفن الإبحار بعيداً عن الألغام. وسيقوم المركز بتفتيش السفن القادمة بحثاً عن أسلحة، فيما تمر جميع السفن عبر المياه التركية، بحسب رويترز.

يشار إلى أن الاتفاق كاد أن ينهار عندما أطلقت روسيا صواريخ كروز على ميناء أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا، صباح السبت بعد مرور 12 ساعة فقط على مراسم توقيعه في إسطنبول. غير أن موسكو وكييف قالتا إنهما ستمضيان قدماً في الاتفاق.