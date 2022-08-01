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يعاني من مرض عصبي نادر.. مستشار سابق لبوتين بمستشفى أوروبي

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مستشار بوتين المستقيل

يعاني من مرض عصبي نادر.. مستشار سابق لبوتين بمستشفى أوروبي

دبي - العربية.نت

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نقل إلى العناية المركزة في مستشفى أوروبي يوم الأحد بسبب اضطراب عصبي أناتولي تشوبايس الذي استقال من منصبه كمستشار رفيع المستوى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وغادر روسيا بعد وقت قصير من حرب أوكرانيا.

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وقالت كسينيا سوبتشاك، المذيعة الروسية وصديقة أسرة تشوبايس على تليغرام، إنها تحدثت إلى زوجته افدوتيا التي قالت إنه يعاني من متلازمة غيلان-باريه. ولم توضح أي مستشفى يرقد به.

متلازمة عصبية نادرة

المتلازمة هي حالة طبية نادرة يهاجم فيها الجهاز المناعي الأعصاب. وأضافت سوبتشاك أن حالة تشوبايس "غير مستقرة" لكنها نقلت عنه قوله إنها "متوسطة، مستقرة".

على الرغم من عدم إعلان تشوبايس سبب استقالته في مارس/ آذار، فقد افترض أنها جاءت بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وكانت استقالته هي الأرفع لمسؤول بين سلسلة استقالات رسمية.

آخر منصب

وفي آخر مناصبه، تولى تشوبايس منصب مبعوث بوتين لشؤون التنمية المستدامة لدى المنظمات الدولية.

وهو شخصية شهيرة في روسيا، إذ تولى عدة مناصب رفيعة المستوى منذ بداية التسعينيات، عندما أشرف على جهود الخصخصة في عهد بوريس يلتسين.

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