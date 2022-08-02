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الجيش الباكستاني: اختفاء مروحية عسكرية تقل جنرالا وآخرين

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أرشيفية (أ ف ب)
أرشيفية (أ ف ب)

الجيش الباكستاني: اختفاء مروحية عسكرية تقل جنرالا وآخرين

دبي - العربية.نت

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أعلن الجيش الباكستاني أن طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل جنرالا وخمسة آخرين اختفت اليوم الاثنين خلال عملية إغاثة من الفيضانات في جنوب باكستان.

وأوضح الجيش في بيان أن الطائرة التي كانت تساعد في عمليات الإغاثة من الفيضانات في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوخستان الجنوبي فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية.

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عمليات البحث جارية

كما أضاف أن ستة أشخاص بينهم الجنرال بالجيش الذي يقود الفرقة 12 الجنوبية كانوا على متن الطائرة. وقال إن هناك عملية جارية للبحث عنهم.

وأشار مسؤول في المخابرات إلى أن المدير العام لقوات خفر السواحل الباكستانية البريجادير أمجد حنيف ساتي كان على متن الطائرة إلى جانب الجنرال سرفراز علي.

يذكر أن مسؤولين باكستانيين ذكروا أن فيضانات ناجمة عن الأمطار الموسمية قتلت 140 شخصا آخرين في المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان خلال الأسبوع الماضي.

من فيضانات باكستان (أ ب)
من فيضانات باكستان (أ ب)

ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات

ورفعت الوفيات العدد الإجمالي للقتلى في حوادث مرتبطة بالأمطار منذ يونيو حزيران إلى 478 في باكستان.

وقام عمال الإنقاذ بدعم من الجيش بإجلاء آلاف الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل، بمن فيهم النساء والأطفال، من ولاية بلوشستان وغيرها منذ الأسبوع الماضي، عندما نشرت الحكومة مروحيات لتوسيع عمليات الإغاثة والإنقاذ المستمرة.

إلى ذلك ووفق تقرير صادر عن الهيئة الوطنية لادارة الكوارث دمرت الفيضانات أو ألحقت أضرارا بما يقرب من 37 ألف منزل في المناطق المتضررة من الفيضانات منذ 14 يونيو حزيران.

من فيضانات باكستان (أ ب)
من فيضانات باكستان (أ ب)

وتقدم السلطات الغذاء والمواد الضرورية الأخرى لضحايا الفيضانات في جميع أنحاء البلاد.

وزار رئيس الوزراء شهباز شريف يوم الإثنين المناطق المتضررة جراء الفيضانات في بلوشستان، ووعد في خطاب متلفز بتقديم الدعم المالي لمن فقدوا منازلهم في الفيضانات.

وتتوقع هطول المزيد من الأمطار هذا الأسبوع في باكستان، حيث تستمر الرياح الموسمية من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول.

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