تعرض مركز أبحاث إسباني لهجوم سيبراني يعتقد أنه روسي

استهدف مركز أبحاث علمية رائد في إسبانيا بهجوم إلكتروني تشتبه السلطات الوطنية في أن أصله في روسيا.

وقالت وزارة العلوم الثلاثاء إن مجلس البحث العلمي الوطني الإسباني استهدف بهجوم فدية يومي 16 و17 يوليو.

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وذكر تحليل أولي من سلطات الأمن الإلكتروني في إسبانيا أنه يبدو أنه لم تتعرض معلومات سرية أو حساسة للخطر.

وفي بيان، أضافت الوزارة أن الهجوم مشابه لهجمات أخرى تعرضت لها ناسا في الولايات المتحدة ومعهد ماكس بلانك في ألمانيا.

بالرغم من أنه يبدو أن الهجوم فشل، فقد نشطت بروتوكولات الأمن لضمان عدم نجاحه ما ترك العديد من مراكز أبحاث المجلس خارج الخدمة الإلكترونية.