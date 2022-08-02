تعرض مركز أبحاث إسباني لهجوم سيبراني يعتقد أنه روسي
الهجوم مشابه لهجمات أخرى تعرضت لها ناسا في الولايات المتحدة ومعهد ماكس بلانك في ألمانيا
استهدف مركز أبحاث علمية رائد في إسبانيا بهجوم إلكتروني تشتبه السلطات الوطنية في أن أصله في روسيا.
وقالت وزارة العلوم الثلاثاء إن مجلس البحث العلمي الوطني الإسباني استهدف بهجوم فدية يومي 16 و17 يوليو.
مادة اعلانية
وذكر تحليل أولي من سلطات الأمن الإلكتروني في إسبانيا أنه يبدو أنه لم تتعرض معلومات سرية أو حساسة للخطر.
وفي بيان، أضافت الوزارة أن الهجوم مشابه لهجمات أخرى تعرضت لها ناسا في الولايات المتحدة ومعهد ماكس بلانك في ألمانيا.
بالرغم من أنه يبدو أن الهجوم فشل، فقد نشطت بروتوكولات الأمن لضمان عدم نجاحه ما ترك العديد من مراكز أبحاث المجلس خارج الخدمة الإلكترونية.
اقرأ أيضاً
-
جدري القرود فرصة للاستثمارالأسواق سوشيال
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: برنامج إيران يتطور في الطموح والقدرةالوكالة الدولية للطاقة الذرية: برنامج إيران النووي يمضي بسرعة كبيرة إيران
-
رونالدو وماغواير الأكثر تعرضاً للإساءة عبر "تويتر"أفاد تقرير جديد نُشر يوم الثلاثاء أن كريستيانو رونالدو وهاري ماغواير ثنائي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم كانا الأكثر ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية