الصين: 3 قتلى و6 جرحى في حادث طعن بدار حضانة
الشرطة الصينية: المشتبه به البالغ من العمر 48 عاماً لا يزال حراً
قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون بجروح في حادث طعن، الأربعاء، استهدف دار حضانة في مقاطعة جيانغشي، جنوب شرق الصين.
وقالت الشرطة في بيان نشر على موقع ويبو، المرادف الصيني لموقع تويتر، إن "مهاجما يعتمر قبعة ويضع قناعا" اقتحم دار حضانة في مقاطعة أنفو حوالي الساعة العاشرة (02,00 ت غ)، مشيرة إلى أن المشتبه به البالغ من العمر 48 عامًا لا يزال حرا.
وذكر بيان الشرطة أن "أجهزة الأمن العام تبذل قصارى جهدها لتعقب المشتبه به".
وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "بكين ديلي" الحكومية، شرطيا وهو يحمل طفلًا صغيرًا لنقله إلى سيارة إسعاف. لم يتم الإعلان عن أعمار الضحايا.
ونادراً ما تسجل جرائم جماعية في الصين التي تحظر بشكل صارم امتلاك المواطنين أسلحة نارية، لكنها شهدت سلسلة من عمليات الطعن في السنوات الأخيرة.
في أبريل، قتل رجل مسلح بسكين طفلين وجرح 16 آخرين في مدرسة بجنوب الصين.
والشهر الماضي، أصيب أربعة أشخاص في حادث طعن بأحد مستشفيات شنغهاي قبل أن تطلق الشرطة النار على المهاجم.
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