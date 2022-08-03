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روسيا: الغرب قد يشعل حربا نووية بسبب أوكرانيا

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Russia's President Vladimir Putin, Defence Minister Sergei Shoigu and head of the Russian navy Admiral Nikolai Yevmenov attend a parade marking Navy Day in Saint Petersburg, Russia July 31, 2022. (Reuters)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة روسيا العسكريين
روسيا و أوكرانيا

روسيا: الغرب قد يشعل حربا نووية بسبب أوكرانيا

دبلوماسي روسي: "إذا حاولت الدول الغربية اختبار عزمنا، فإن روسيا لن تتراجع"

الأمم المتحدة - رويترز 

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قالت روسيا،الثلاثاء، في الأمم المتحدة إن الصراع في أوكرانيا لا يبرر استخدام روسيا للأسلحة النووية، لكن موسكو قد تقرر استخدام ترسانتها النووية ردا على "عدوان مباشر" من جانب دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسبب الهجوم على أوكرانيا.

وفي مؤتمر لحظر الانتشار النووي، رفض الدبلوماسي الروسي ألكسندر تروفيموف "التكهنات بأن روسيا تهدد باستخدام الأسلحة
النووية، خاصة في أوكرانيا"، موضحت أنها "لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق ومنفصلة عن الواقع وغير مقبولة".

دمار في أوكرانيا من جراء القصف الروسي
دمار في أوكرانيا من جراء القصف الروسي

وفي غضون أيام من الهجوم الروسي في 24 فبراير، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين قوات الردع في روسيا- والتي تشمل الأسلحة النووية - في حالة تأهب قصوى، متعللا بما وصفها بالتصريحات العدوانية لقادة الناتو والعقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو.

وذكر تروفيموف، وهو دبلوماسي كبير في إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية، إن موسكو لن تستخدم الأسلحة النووية إلا للرد على أسلحة الدمار الشامل أو هجوم بالأسلحة التقليدية يهدد وجود الدولة الروسية.

وأضاف تروفيموف أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: "لا أحد من هذين الاحتمالين الافتراضيين له صلة بالوضع في أوكرانيا".

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لكنه اتهم دول الناتو بالدخول في "مواجهة شرسة" مع روسيا، باتت الآن "على حافة صدام عسكري مفتوح"، على حد تعبيره.

وأضاف: "مثل هذه الخطوة يمكن أن تفعل أحد احتمالي الطوارئ الموصوفين في عقيدتنا (العسكرية). من الواضح أننا نعمل على منع هذا، ولكن إذا حاولت الدول الغربية اختبار عزمنا، فإن روسيا لن تتراجع".

واتهمت روسيا، الثلاثاء، الولايات المتحدة بالتورط المباشر في حرب أوكرانيا.

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