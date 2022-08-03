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طبيب البيت الأبيض: اختبارات كورونا لبايدن لا تزال إيجابية

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جو بايدن في البيت الأبيض (أرشيفية من فرانس برس)
جو بايدن في البيت الأبيض (أرشيفية من فرانس برس)
جو بايدن

طبيب البيت الأبيض: اختبارات كورونا لبايدن لا تزال إيجابية

الفحوصات أجريت بعد انتهاء بايدن من تمرينات بدنية خفيفة

رويترز

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قال طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور في مذكرة أصدرها البيت الأبيض إن فحوصات كوفيد-19 للرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء جاءت إيجابية مجددا، مشيرا إلى أن الفحوصات أجريت بعد انتهاء بايدن من تمرينات بدنية خفيفة.

وأضاف أوكونور أن بايدن ما زال يشعر بأنه بخير وأنه ليس مصابا بالحمى، مشيرا إلى أن الرئيس لا يزال يعاني من سعال عرضي ولكن بوتيرة أقل مما كان عليه يوم الثلاثاء.

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وكان بايدن (79 عاما) قد خرج من العزل يوم الأربعاء الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس لأول مرة في 21 يوليو.

وجاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت فيما وصفه أوكونور بأنه حالة "ارتداد" تحدث في نسبة محدودة من المرضى الذين يتناولون عقار باكسلوفيد المضاد للفيروسات.

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