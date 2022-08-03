مقتل شخص وإصابة 13 جراء حريق هائل بمستودع خارج موسكو
الحريق وقع في مستودع تابع لشركة أوزون لتجارة التجزئة عبر الإنترنت ألحق أضرارا بمساحة بلغت 50 ألف متر مربع
قال مسؤولون إن حريقاً هائلاً اندلع في مستودع خارج موسكو الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 13 شخصًا آخرين وفقدان اثنين.
ألحق الحريق، الذي وقع في مستودع تابع لشركة أوزون لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، أضراراً بمساحة بلغت 50 ألف متر مربع.
قال مسؤولو الطوارئ إن شخصاً توفي جراء الحريق، بينما قال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، إن شخصين آخرين في عداد المفقودين.
وأشار مسؤولون إلى نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى.
تصاعدت أعمدة ضخمة من الدخان الأسود في سماء المنطقة القريبة من بلدة أسترا شمال غرب موسكو.
قالت وزارة الطوارئ الروسية إن 150 من رجال الإطفاء وثلاث مروحيات إطفاء يشاركون في جهود إخماد النيران.
لم تذكر السلطات سبب اندلاع الحريق، لكن وكالة ريا- نوفوستي للأنباء ذكرت أن المحققين ينظرون إلى الحرق العمد باعتباره السبب الأكثر ترجيحًا.
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