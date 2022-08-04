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إسرائيل: مستعدون للتعامل مع أي سيناريو يهدد أمننا

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رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - رويترز
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - رويترز

إسرائيل: مستعدون للتعامل مع أي سيناريو يهدد أمننا

دبي - العربية.نت

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نقل متحدث حكومي عن رئيس وزراء إسرائيل، يائير لابيد، تأكيده، اليوم الخميس، أن بلاده تستعد للتعامل مع أي سيناريو كان وستعمل بشكل "هجومي" ضد أي تنظيم يهدد أمنها إذا لزم الأمر.

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وأضاف أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء، أن تصريحات لابيد جاءت أثناء حديثه مع رؤساء السلطات المحلية في جنوب إسرائيل.

مشاورات أمنية

واجتمع لابيد في وقت سابق اليوم مع وزير الدفاع بيني غانتس لإجراء مشاورات أمنية جرى خلالها بحث الأوضاع في جنوب إسرائيل "والخطوات اللازمة من أجل مواصلة تحقيق الأمن هناك".

إغلاق عدة مناطق

ويوم الثلاثاء الماضي، أفاد الجيش الإسرائيلي بإغلاق مناطق محيطة بغزة ومعبر إيريز (بيت حانون) أمام الفلسطينيين، تحسباً من وقوع هجمات انتقامية بعد اعتقال اثنين من مسؤولي حركة الجهاد الإسلامي.

كما أغلقت عدة طرق في منطقة غلاف غازة خوفاً من نيران مضادة للدبابات أو القنص أو قذائف، وتوقفت عمليات القطارات من الطرق المؤدية إلى اشكلون وأغلق شاطئ زكيم أمام الزوار.

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