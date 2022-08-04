الكرملين: من حق الصين السيادي إجراء مناورات حول تايوان

بالتزامن مع بدأ الجيش الصيني اليوم الخميس أهم مناورات عسكرية في تاريخه حول تايوان ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبيه، أكد الكرملين اليوم الخميس، على حق الصين "السيادي" في إجراء المناورات حول تايوان.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، للصحفيين، إن التدريبات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان حق سيادي لها، وإن التوترات في المنطقة أثارتها بشكل مصطنع زيارة بيلوسي.

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كما أكد أن التوتر في المنطقة حول تايوان سببه زيارة نانسي بيلوسي، مشيرا إلى أنها "كانت زيارة غير ضرورية تمامًا واستفزازًا غير ضروري".

وأطلق الجيش الصيني في وقت سابق اليوم، سلسلة من التدريبات العسكرية في ست مناطق بحرية حول تايوان على طول طرق التجارة المزدحمة ولا تبعد في بعض أجزائها أكثر من عشرين كيلومترا عن شواطئ تايوان.

وقال شي يي أحد المتحدثين باسم الجيش الصيني إن المناورات التي بدأت ظهر الخميس، تضمنت "إطلاق صواريخ تقليدية" على المياه قبالة الساحل الشرقي لتايوان.

كما أكد في بيان أن "كل الصواريخ أصابت هدفها بدقة واختبرت الضربة الدقيقة وقدرات منع الوصول" إلى المنطقة.

يشار إلى أن زيارة نانسي بيلوسي لهذه المنطقة التي تطالب بها الصين استغرقت أقل من 24 ساعة، لكنها أثارت غضب بكين.

وتعتبر بكين مبادرة بيلوسي، أعلى مسؤول أميركي منتخب يزور تايبيه منذ 25 عامًا، استفزازًا ونكوصًا عن الوعود التي قطعتها الولايات المتحدة للصين.

من جانبها، أكدت بيلوسي بحزم أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الجزيرة، التي تعيش تحت التهديد الدائم من قبل الجيش الصيني.

ورداً على هذه الزيارة، تجري بكين مناورات عسكرية كبيرة، اعتباراً من ظهر الخميس في عدد من المناطق حول تايوان عند طرق التجارة المزدحمة.

"غير مسبوق"

في حين ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" نقلاً عن محللين عسكريين أن التدريبات ستجري على مدى "غير مسبوق" لأن الصواريخ ستحلق فوق تايوان للمرة الأولى. وقالت الصحيفة إن "هذه هي المرة الأولى التي يطلق فيها الجيش الصيني ذخيرة حية ونيران مدفعية بعيدة المدى فوق مضيق تايوان".

من جانبها، دانت وزارة الدفاع التايوانية "الأعمال غير العقلانية التي تقوض السلام الإقليمي"، وأكدت أن الجيش الصيني أطلق "11" صاروخا بالستيا من نوع دونغفينغ بين الساعة 13,56 و16,00 في المياه في شمال وجنوب وشرق تايوان.

ولم توضح ما إذا كانت هذه الصواريخ حلقت فوق الجزيرة أم لا.