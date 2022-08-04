طوكيو تحتج إلى بكين.. والسبب صواريخ صينية

رجّح وزير الدفاع الياباني نوبوو كيشي الخميس سقوط صواريخ صينية في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة للمرة الأولى.

وقال كيشي لصحافيين فيما تجري الصين تدريبات عسكرية مكثفة في المياه المحيطة بتايوان: "يُعتقد أن 5 من أصل 9 صواريخ بالستية أطلقتها الصين، قد سقطت ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان"، وفق فرانس برس.

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"مشكلة خطيرة"

كما لفت إلى أن اليابان "تقدمت باحتجاج إلى الصين عبر قنوات دبلوماسية"، واصفاً الأمر بأنه "مشكلة خطيرة تؤثر على أمننا القومي وسلامة مواطنينا".

وتقع أجزاء من جزيرة أوكيناوا في أقصى جنوب اليابان قرب تايوان. وأوضح كيشي أنها المرة الأولى التي تهبط فيها صواريخ بالستية صينية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان التي تمتد لمسافة 200 ميل بحري من ساحل اليابان، خارج حدود مياهها الإقليمية.

كما أردف أن تقدير إطلاق 9 صواريخ صينية هو تقدير من الجانب الياباني.

أكبر مناورات عسكرية

يأتي ذلك فيما تجري الصين أكبر مناورات عسكرية لها على الإطلاق حول تايوان التي تعتبرها بكين جزء من أراضيها وتعهدت بالاستيلاء عليها يوماً ما بالقوة إذا لزم الأمر.

وبدأ استعراض القوة إبّان زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، رغم تحذيرات صارمة لها من بكين.

فيما بدأت المناورات ظهر الخميس (الرابعة صباحاُ بتوقيت غرينتش)، وتخللها "إطلاق صواريخ تقليدية" على المياه قبالة الساحل الشرقي لتايوان، حسب ما أعلن الجيش الصيني.