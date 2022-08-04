تركيا: ثلاث سفن محمّلة بالحبوب ستبحر من أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء اليوم الخميس أن ثلاث سفن محمّلة بالحبوب ستبحر غداً الجمعة من أوكرانيا في إطار اتفاق برعاية الأمم المتحدة لرفع الحصار الذي تفرضه روسيا على البحر الأسود.

وأوضح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أنه "من المقرر إبحار ثلاث سفن من الموانئ الأوكرانية غدا في إطار اتفاقية الحبوب"، وفق ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن الوزير غداة عبور سفينة أولى محمّلة بالحبوب الأوكرانية اسطنبول متّجهة إلى لبنان.

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وصول سفينة تركية

من جهته، قال متحدث باسم إدارة منطقة أوديسا الأوكرانية إن من المتوقع وصول سفينة بضائع سائبة تركية إلى ميناء تشورنومورسك المطل على البحر الأسود غدا الجمعة لتكون أول سفينة تصل إلى ميناء أوكراني منذ العملية العسكرية الروسية.



وكتب المتحدث سيرهي براتشوك على تيليغرام في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء "السفينة التركية أوسبريس، التي ترفع علم ليبيريا، تتجه من مضيق الدردنيل إلى ميناء تشورنومورسك".





كما أضاف "ستكون هذه أول سفينة تصل لموانئنا... منذ 24 فبراير (لنقل) صادرات الحبوب الأوكرانية".

عبور مضيق البوسفور

وقال شاهد لوكالة "رويترز" إنه حتى بعد ظهر اليوم الخميس كانت السفينة أوسبريس ترسو في بحر مرمرة على مسافة كيلومتر واحد قبالة الساحل الآسيوي لإسطنبول، إلى جانب سفن أخرى تنتظر عبور مضيق البوسفور إلى البحر الأسود.



يأتي هذا الإعلان بعدما توسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق بين روسيا وأكرانيا لتخفيف أزمة الغذاء العالمية.





وكان من المقرر أن تُبحر أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية من مدينة أوديسا الساحلية يوم الاثنين.