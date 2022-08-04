حريق غابات كبير في برلين بعد انفجار مستودع للذخيرة

اندلع حريق غابات كبير صباح الخميس في برلين إثر انفجار في مستودع ذخيرة للشرطة، حسبما أعلنت إدارة الإطفاء، مؤكدة أن عناصرها يكافحون للسيطرة على الوضع.

وقالت فرق الإطفاء إن "غابة غرونيفالد تشهد حريقاً" في غرب المدينة و"هناك انفجارات"، مضيفة أن "الحريق امتد على مساحة 15 ألف متر مربع، أولاً في موقع لتخزين ذخيرة ومتفجرات للشرطة ونزع فتيلها ثم في الغابة المحيطة".

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"الوضع غير واضح"

من جهته صرح متحدث لوكالة فرانس برس أن "الوضع غير واضح والنيران مستمرة في الانتشار في الغابة بشكل لا يمكن السيطرة عليه".

فيما تعذر على عناصر الإطفاء التدخل على الفور بسبب خطر حدوث انفجار. وقد تمركزوا في محيط يبعد كيلومتراً واحداً عن مستودع الذخيرة حيث دوت انفجارات عدة.

جفاف شديد

يأتي ذلك في وقت تشهد منطقة برلين جفافاً شديداً.

يذكر أن حريق غابات كبير جاء في يوليو على أكثر من 850 هكتاراً في جنوب براندنبورغ المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وإلى الجنوب، ما زال عناصر الإنقاذ يكافحون حريقاً في محمية "سويسرا البوهيمية" بدأ في تشيكيا قبل أن يمتد إلى ألمانيا.

موجة حر جديدة

وتطال موجة حر جديدة ألمانيا مثل بقية أوروبا. ويعاني جزء كبير من البلاد من جفاف "شديد" أو "استثنائي" بما في ذلك برلين، وفق معهد للأبحاث البيئية.

من جانبهم يقول العلماء إن موجات الحر المتكررة تشكل دليلاً واضحاً على ظاهرة الاحترار المناخي، معتبرين أنه من المتوقع أن تتزايد هذه الموجات وتطول وتشتد.

ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة وتكاثر موجات الحر والجفاف إلى قيام ظروف مواتية لاندلاع حرائق الغابات أو الأحراج.