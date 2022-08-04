زاعمة عدم علمها بوجوده.. طالبان تحقق في مقتل الظواهري

زاعمة عدم علمها المسبق بوجوده في أفغانستان، أعلن مسؤول في طالبان، اليوم الخميس، أن الحركة تحقق في أن زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، قُتل في غارة أميركية بطائرة مسيرة في كابل.

وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن قتلت الظواهري بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة، بينما كان يقف في شرفة مخبئه في كابل يوم الأحد في أكبر ضربة للتنظيم منذ مقتل أسامة بن لادن بالرصاص قبل أكثر من عقد.

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"لم نعلم بهذه المزاعم"

إلى هذا، قال سهيل شاهين، ممثل طالبان المُعين لدى الأمم المتحدة ومقره الدوحة، للصحافيين في رسالة "لم تكن الحكومة أو القيادة على علم بهذه المزاعم".

وأضاف "التحقيق جارٍ الآن لمعرفة مدى صحة المزاعم"، مضيفاً أنه سيتم نشر نتائج التحقيق علناً.

التزام الصمت

من جانبهم، التزم قادة طالبان الصمت إلى حد كبير بشأن غارة يوم الأحد، ولم يؤكدوا وجود أو مقتل الظواهري في كابل.

وقالت ثلاثة مصادر في الحركة إن كبار قادة طالبان أجروا مناقشات مطولة حول كيفية الرد على الضربة الأميركية.

ويمكن أن يكون لرد طالبان تداعيات كبيرة، فيما تسعى إلى الحصول على شرعية دولية والوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال المجمدة.

وكان الظواهري، وهو طبيب مصري، متورطاً بشكل وثيق في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة وكان أحد أكثر الرجال المطلوبين في العالم.

"ملاذ آمن من طالبان"

ويثير مقتله في كابل تساؤلات حول ما إذا كان قد حصل على ملاذ آمن من طالبان، التي أكدت لواشنطن ضمن اتفاق عام 2020 بشأن انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة أنها لن تؤوي جماعات مسلحة أخرى.