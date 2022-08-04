في مناظرة مع سوناك.. تراس: لن أزور تايوان

انطلقت مساء اليوم الخميس المناظرة بين ليز تراس وريشي سوناك على زعامة حزب المحافظين البريطاني، في ثاني مناظرة منذ بدء التصويت لاختيار الزعيم الجديد الذي سيخلف بوريس جونسون.

وأوضحت وزير خارجية بريطانيا في المناظرة التي بثتها شبكة سكاي نيوز البريطانية وتابعت "العربية نت" أجزاء منها، أن حزب المحافظين فاز في الانتخابات بعد تعهده بتوفير فرص العمل، لافتة إلى أن الحزب سيفي بذلك.

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كما قالت إن الحزب يريد جيلاً جديداً من الأعضاء الشباب، كما أكدت أنه سيوفر الأموال اللازمة للرعاية الصحية في بريطانيا.

تايوان وأوكرانيا

في موازاة ذلك، وبشأن ملف جزيرة تايوان، أوضحت أنه يجب الدفاع عن "ديمقراطيات مثل تايوان"، وقالت إن المملكة المتحدة تصدر بالفعل أسلحة إلى المنطقة.

يأتي السؤال في سياق ما قالته تروس عن أوكرانيا، مشيرة إلى أنه كان يجب تسليح كييف في وقت سابق في مواجهة العملية الروسية.

وأضافت أن "المملكة المتحدة لديها تراخيص للتصدير إلى تايوان، ولكن هذا هو الحد الذي يجب أن تذهب إليه المملكة المتحدة في هذه المرحلة".

ولدى سؤالها عما إذا كانت ستذهب إلى تايوان كرئيسة للوزراء، رفضت تراس أن تقول إنها ستفعل ذلك، وفق شبكة "سكاي نيوز".

من جهته، تعهد سوناك بزيادة الميزانية الدفاعية لحماية بريطانيا، وأشار إلى أنه رفع ميزانية القوات المقاتلة عندما كان مسؤولاً عن أموال الحكومة.

خليفة لجونسون

ويباشر أعضاء في حزب المحافظين البريطاني هذا الأسبوع التصويت لاختيار زعيمهم الجديد، الذي سيخلف جونسون في داونينغ ستريت بعد خمسة أسابيع، في حين تتقدّم وزيرة الخارجية ليز تراس على وزير المال السابق ريشي سوناك.

بعد بداية شهدت منافسة مفتوحة وخمس جولات تصويت مخصّصة لنواب الحزب لاختيار المرشحَين النهائيَين، يبدو أن التشويق قد تلاشى في هذه الحملة.

فالمرشح المفضل لنواب الغالبية ريشي سوناك، لا يحظى بشعبية كبيرة لدى القاعدة الحزبية. وقد حلّ في المرتبة الأولى خلال المرحلة الأولى من الاقتراع الداخلي، مع الإشادة بتحركه خلال جائحة كوفيد-19.

تراس تتقدم

من جهتها، تشهد تراس دعماً متزايداً، في ظلّ استطلاعات الرأي الإيجابية التي أعقبت المناظرة التلفزيونية الأولى، ووسط الوعود التي أطلقتها بخفض كبير للضرائب.

وأعلن وزير المال الحالي ناظم الزهاوي الاثنين دعمه لوزيرة الخارجية، معتبراً في مقال في صحيفة "ديلي تلغراف"، أنّها "ستُسقط العقيدة الاقتصادية المبتذلة وتوجّه اقتصادنا بطريقة محافظة".

وبذلك، ينضم الزهاوي إلى صفوف المؤيّدين الكثر لوزيرة الخارجية، بينهم وزير الشؤون الايرلندية السابق براندن لويس والمرشّح السابق لرئاسة الحزب توم توغنهات، إضافة إلى وزير الدفاع بن والاس الذي يحظى باحترام كبير داخل الحزب والذي اكتسب "خبرة" في زمن الحرب على أوكراني

"مطعون في الظهر"

وبالرغم من ذلك، أكدت تراس أنّ "السباق محتدم للغاية" مضيفة "أقاتل من أجل كلّ صوت".

في حين كانت جامدة وغير مرتاحة خلال مناظرات المراحل الأولى من المنافسة، بدت أكثر استرخاءً وثقةً في الأيام الأخيرة، في الوقت الذي اعتمد فيه سوناك على مهاراته في التحدّث لتعويض تأخره.

وخرجت تراس أقوى مساء الخميس من أول لقاء في إطار سلسلة من 12 لقاء مع نشطاء محافظين. ومن المقرّر إجراء لقاء ثان مساء الاثنين في مدينة إكستر في جنوب غرب إنكلترا.

من جهته، يُتهم ريشي سوناك المكروه من قبل معسكر جونسون، بأنه "طعن في الظهر" رئيس الحكومة السابق. فقد ساهمت استقالته في انطلاق سلسلة من الاستقالات من الحكومة الأمر الذي لم يترك خياراً أمام جونسون سوى إعلان مغادرته بعد أشهر من الفضائح.

ومنذ بداية الحملة الداخلية، تعارضت وجهات نظر المرشحَين النهائيَين بشكل أساسي حول الضرائب.

تخفيضات ضريبية

فقد وعدت ليز تراس بتخفيضات ضريبية من دون تأخير معلنة أنها ستلغي زيادة أقرت على مساهمات الضمان الاجتماعي في الربيع من أجل تمويل نظام الصحة العامة، الذي تضرر بفعل الوباء.

أما ريشي سوناك، فقد حذر من "الحكايات الخرافية" معتبراً أن من الضروري انتظار تلاشي التضخّم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاماً، قبل التفكير في خفض العبء الضريبي. غير أنّ هذا المصرفي السابق الثري عاد أبدا بعض الليونة أخيراً عبر الوعد بخفص ضريبة القيمة المضافة على الطاقة، كما وعد بخفض ضريبة الدخل بنسبة 20 في المئة في غضون سبع سنوات، الأمر الذي ردّ عليه معسكر تراس مؤكداً أنها ستخفّض الضرائب في غضون سبعة أسابيع.

ومن أجل جذب القاعدة المحافظة، وعد سوناك أيضاً بتشديد أنظمة الهجرة كما انضم خلال نهاية الأسبوع إلى الحروب الثقافية المحبّبة إلى الجناح اليميني في الحزب. ووعد بمنع "المحرّضين اليساريين" من "جرف تاريخنا وتقاليدنا وقيَمنا الأساسية".