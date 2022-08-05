الكرملين يؤكد: مخاوف تركيا في سوريا مشروعة

قبل اجتماع بين الرئيس الروسي بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم، أعلن الكرملين أن مخاوف تركيا الأمنية بشأن سوريا مشروعة، وأن موسكو ستأخذها في الاعتبار.

كما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، الجمعة، إنه من المهم تجنب الأعمال التي يمكن أن "تهدد سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية".

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وأوضح أن لقاء بوتين وأردوغان سيركز على سوريا ومخاوف تركيا هناك.

عملية عسكرية في أي وقت

هذا وكانت أنقرة أعلنت في نهاية يوليو الماضي، أنه من الممكن تنفيذ عملية عسكرية تركية بشمال سوريا "في أي وقت"، وفقا لتقييم المخاطر الأمنية بالنسبة لأنقرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن "لن نطلب الإذن من أحد لتنفيذ العملية العسكرية بشمال سوريا.. لسنا مضطرين لإخبار أحد عن موعدها".

وخلال قمة ثلاثية مع إيران وروسيا في 19 يوليو الماضي، في طهران، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يهدد بشن عملية عسكرية تركية في سوريا منذ أيار/مايو، إنه يعوّل على "دعم روسيا وإيران في محاربة الإرهاب".

لكن نظيريه حذرا من أن أي عملية في شمال شرقي سوريا ستلحق ضررا بأطراف مختلفة في المنطقة.

3 عمليات عسكرية في سوريا

يذكر أن تركيا نفذت منذ 2016 ثلاث عمليات عسكرية في سوريا على حدودها الجنوبية، استهدفت فصائل وتنظيمات كردية، كما أطلقت هجوماً مطلع عام 2020 ضد قوات النظام السوري.

فيما تسيطر وحدات حماية الشعب على جزء من شمال سوريا، وهي الفصيل الكردي الرئيس في سوريا، وتعتبره أنقرة فرعاً من حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".