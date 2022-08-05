أنقرة: 3 سفن شحن جديدة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا
كشفت وزارة الدفاع التركية أن 3 شحنات جديدة من الحبوب غادرت أوكرانيا، صباح الجمعة، في قافلة، في بداية سلسلة من الدورات المنتظمة لإمداد الأسواق الزراعية بعد الاتفاق الدولي الذي وقع في يوليو.
وقالت الوزارة في بيان، إن السفن الثلاث المحملة بالذرة ستتوجه إلى إيرلندا وإنجلترا وتركيا، وفق فرانس برس.
وغادرت السفينة "نافستار"، التي ترفع علم بنما، أوديسا متوجهة إلى إيرلندا ومحملة بـ33 ألف طن من الذرة.
آلاف الأطنان
فيما أبحرت السفينة "رزجين" التي ترفع العلم المالطي، إلى إنجلترا من ميناء تشيرنومورسك محملة بـ13 ألف طن.
وحدد مركز التنسيق ليلاً وجهتي السفينتين وهما ريغاسكيدي في إيرلندا وتيسبورت في إنجلترا.
أما سفينة الشحن التركية "بولارنت" التي كانت تنتظر أيضاً على رصيف ميناء تشيرنومورسك، فيفترض أن تتوجه إلى كاراسو الميناء التركي الواقع على البحر الأسود، محملة بـ12 ألف طن من الذرة.
كما أضافت الوزارة أن هذه السفينة سيتم "فحصها من قبل فريق التفتيش المشترك في شمال إسطنبول" قبل أن تتوجه إلى كاراسو.
بموجب اتفاق 22 يوليو
يشار إلى أن هذه السفن تبحر بإشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في إسطنبول بموجب شروط الاتفاق الدولي الموقع بإسطنبول في 22 يوليو.
ووقعت موسكو وكييف اتفاقين منفصلين. كما وقعت تركيا والأمم المتحدة بالأحرف الأولى اتفاقاً يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا، والذي أوقفه النزاع الروسي الأوكراني منذ 24 فبراير.
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