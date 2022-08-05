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رداً على العقوبات.. موسكو تحظر دخول 62 كندياً لأراضيها

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روسيا كندا آيستوك
روسيا و أوكرانيا

رداً على العقوبات.. موسكو تحظر دخول 62 كندياً لأراضيها

دبي - العربية.نت

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أعلنت روسيا الجمعة حظر دخول 62 كنديا إلى أراضيها، بينهم مسؤولون سياسيون وعسكريون وكهنة وصحافيون، ردا على عقوبات فرضتها أوتاوا قبل فترة قصيرة على شخصيات روسية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن هذا القرار اتّخذ "نظرا إلى الطابع العدائي لنظام رئيس الوزراء (الكندي) جاستن ترودو" وردا على ممارسات ترمي إلى "إهانة ليس الشعب الروسي المتعدد الجنسيات والديانات فحسب، بل أيضا المؤمنين الأرثوذكس حول العالم".

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سلسلة عقوبات

وفي الأشهر الأخيرة فرضت كندا سلسلة عقوبات على موسكو على خلفية النزاع الدائر في أوكرانيا، استهدفت خصوصا البطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

الخارجية الروسية (شترستوك)
الخارجية الروسية (شترستوك)

كما شدد بيان الخارجية الروسية على أن الأشخاص الذين استهدفتهم روسيا بعقوبات ضالعون في "أنشطة خبيثة" مناهضة "للعالم الروسي وللقيم التقليدية الروسية".

شخصيات سياسية

ومن بين الشخصيات الكندية المدرجة في قائمة العقوبات الروسية المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية أدريان بلانشار، والكاهن الكاثوليكي رئيس تحرير مجلة "كونفيفوم" ريمون دي سوزا، وقائد جهاز استخبارات القوات المسلّحة الكندية مايكل تشارلز رايت، وعدد من مستشاري نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند والناشط في الدفاع عن حقوق مجتمع الميم برنت هوكس.

رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو يزور مدينة إيربين الواقعة في ضواحي العاصمة الاوكرانية
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو يزور مدينة إيربين الواقعة في ضواحي العاصمة الاوكرانية

يذكر أن روسيا اطلقت في 24 فبراير/شباط هجوماً عسكرياً على أوكرانيا استدعى فرض عقوبات غربية غير مسبوقة على موسكو التي ردّت بالمثل.

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