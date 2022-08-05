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لافروف: مستعدون للبحث في تبادل سجناء مع واشنطن

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سيرغي لافروف (فرانس برس)

لافروف: مستعدون للبحث في تبادل سجناء مع واشنطن

العربية.نت، وكالات

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، أن موسكو "مستعدة" لمناقشة تبادل سجناء مع واشنطن عبر قناة اتصال على المستوى الرئاسي، وذلك بعد يوم من إدانة لاعبة كرة السلة بريتني غراينر في قضية مخدرات.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في كمبوديا: "نحن على استعداد لمناقشة هذه القضية لكن فقط في إطار القناة (اتصال) التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين (فلاديمير) بوتين و(جو) بايدن"، وفق فرانس برس.

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