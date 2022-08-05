مجزرة على حدود تشاد.. بالصور: مقتل 18 مدنيا سودانيا

أفادت مراسلة العربية والحدث، اليوم الجمعة، بمقتل 18 شخصاً في هجمات شنتها مجموعات مسلحة شمال مدينة الجنينة في السودان.

18 قتيلا

ونقلت مراسلتنا عن مصادر قولها إن "ميليشيات من الحدود التشادية قتلت 18 من الرعاة والرحل بمنطقة بير سليبة شمال الجنينة وأصابت 15 آخرين، لافتة إلى أن الميليشيات نهبت نحو 80 رأسا من الإبل.

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من جهته، قال نائب مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، الذي شارك في تشييع جثامين الضحايا "طلبنا اجتماعا طارئا لمجلس الأمن والدفاع السوداني، بسبب هجمات تشاد على حدودنا"، مضيفاً أن السودان سيتخذ قرارات مصيرية لضمان أمن حدوده مع تشاد.

"انتهاك لسيادة السودان"

واعتبر أن المجزرة التي ارتكبت على حدود تشاد انتهاك لسيادة السودان.

تأتي تلك المجزرة بعدما أجرى نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، الخميس، محادثات خاطفة مع الرئيس التشادي محمد ديبي بانجمينا التي وصلها من غرب دارفور على رأس وفد أمني، وذلك بعد يوم من مشاورات جرت في الخرطوم بين وزير الدفاع التشادي ورئيس مجلس السيادة سبقها اجتماع ضم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناي، بالرئيس التشادي في أنجمينا.

بحث الوضع الأمني

واستقبل رئيس المجلس العسكري التشادي، محمد إدريس ديبي، الخميس، حميدتي الذي قال في تصريحات صحافية، إن المباحثات مع ديبي "تناولت الملفات الأمنية وقضايا الحدود والتعاون الاقتصادي وإمكانية استفادة تشاد من ميناء بور تسودان، شرق السودان".