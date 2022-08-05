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مقتل 8 بانفجار ضرب منطقة مزدحمة في كابل.. وداعش يتبنى

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من موقع الهجوم وسط كابل - صورة من الفيديو المتداول

مقتل 8 بانفجار ضرب منطقة مزدحمة في كابل.. وداعش يتبنى

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشرطة الأفغانية أن انفجاراً وقع في منطقة سكنية في العاصمة كابل، اليوم الجمعة، أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وقال المتحدث باسم شرطة المدينة خالد زدران "الانفجار وقع في مكان مزدحم".

كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لما يُعتقد أنه موقع الانفجار رجالاً يهرعون لمساعدة الجرحى بعد الحادث.

داعش يتبنى

من جانبه، أعلن تنظيم "داعش"، في بيان له، اليوم الجمعة، على تطبيق تليغرام مسؤوليته عن انفجار في العاصمة الأفغانية كابل.

وقال التنظيم في البيان إن 20 شخصا قتلوا وأصيبوا في هجوم على منطقة غرب كابل.

يشار إلى أنه انخفض عدد الهجمات في أفغانستان منذ تولي حركة طالبان السلطة قبل عام، لكن شهدت البلاد سلسلة تفجيرات دامية في نهاية نيسان/أبريل خلال شهر رمضان وفي نهاية أيار/مايو وقتل فيها العشرات.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن معظمها، وهو يستهدف بشكل أساسي الأقليات الدينية الأفغانية.

وتؤكد حركة طالبان أنها هزمت التنظيم الإرهابي في البلاد، لكن يرى محللون أن داعش لا يزال يمثل التحدي الأمني الرئيسي للسلطة الأفغانية الجديدة.

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