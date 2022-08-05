موسكو تعتقل عالماً نقل معلومات عن الصواريخ الفرط صوتية

اعتقل الأمن الروسي ألكسندر شيبليوك، مدير معهد الميكانيك النظرية والتطبيقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، بتهمة نقل معلومات سرية عن خاصية تصنيع الصواريخ الفرط صوتية لجهات أجنبية، وفق ما كشفت وكالة تاس الروسية، الجمعة.

وعمل شيبليوك رئيساً لمختبر تطوير التكنولوجيا الفرط صوتية وتطوير البحث في المجال الفيزيائي، بهدف صنع صواريخ وطائرات فرط صوتية.

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اعتقالات سابقة

جاء اعتقال شيبليوك بعد أيام قليلة من اعتقال أناتولي ماسلوف، كبير العلماء في معهد الميكانيكا النظرية والتطبيقية في مدينة نوفوسيبيرسك التي تبعد نحو 2800 كيلومتر شرق موسكو، وتم نقله إلى سجن في العاصمة موسكو للتحقيق معه من قبل جهاز المخابرات.

وقال مصدر قريب من التحقيقات إن السلطات "تشتبه في أن ماسلوف قدم بيانات من أسرار الدولة"، موضحاً أن البيانات مرتبطة بأنظمة صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، بحسب ما أفادت "تاس" السبت الماضي.

كذلك اعتقلت السلطات أواخر يوليو، ديمتري كولكر، عالم الفيزياء والرياضيات بجامعة نوفوسيبيرسك، بتهمة خيانة الدولة وتعاونه مع أجهزة الأمن الصينية.

تصل لـ20 عاماً

يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية ألقت السلطات القبض على عدد من العلماء الروس ووجهت لهم تهم الخيانة ونقل مواد حساسة إلى أجانب.

وعقوبة خيانة الدولة الروسية هي السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.