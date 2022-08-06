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أردوغان: 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من أوكرانيا

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السفينة روجين التي ترفع العلم المالطي نقلت حبوبا من أوكرانيا في 5 أغسطس 2022 - رويترز

أردوغان: 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من أوكرانيا

دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن هناك نحو 20 سفينة تنتظر دورها لشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

أنقرة: 3 سفن شحن جديدة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا العرب والعالم أنقرة: 3 سفن شحن جديدة محملة بالحبوب تغادر أوكرانيا

جاء ذلك في تصريحات لصحافيين على متن الطائرة خلال عودته من سوتشي الروسية عقب لقائه نظيره فلاديمير بوتين، وفق ما نقلته "الأناضول".

وأمس الجمعة، غادرت 3 شحنات جديدة من الحبوب موانئ أوكرانيا، في بداية سلسلة من الدورات المنتظمة لإمداد الأسواق الزراعية بعد الاتفاق الدولي الذي وقع في يوليو.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن السفن الثلاث المحملة بالذرة ستتوجه إلى إيرلندا وإنجلترا وتركيا، وفق فرانس برس.

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أول سفينة شحن تحمل اسم رازوني وترفع علم سيراليون تحمل حبوبا أوكرانية أبحرت في 3 أغسطس 2022

يشار إلى أن هذه السفن تبحر بإشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في إسطنبول بموجب شروط الاتفاق الدولي الموقع بإسطنبول في 22 يوليو.

وأبحرت أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية، الاثنين الماضي، بموجب اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على فتح ممر آمن توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد وقعتا اتفاقيات منفصلة مع تركيا والأمم المتحدة، ما يمهد الطريق لأوكرانيا- أحد أهم سلال الخبز في العالم- لتصدير 22 مليون طن من الحبوب والسلع الزراعية الأخرى التي كانت عالقة في موانئ البحر الأسود بسبب العملية العسكرية الروسية.

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