بعد نفاد الوقود.. توقف محطة الطاقة الوحيدة في غزة       

في ظل القصف الإسرائيلي المتواصل، توقفت محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة عن العمل، السبت، بعد نفاد الوقود، وفق ما أفاد ناطق باسم شركة الكهرباء، بعد خمسة أيام من إغلاق إسرائيل معبرا مع القطاع الفلسطيني.

التيار الكهربائي سينقطع

وقال الناطق باسم شركة الكهرباء محمد ثابت لوكالة فرانس برس "توقفت محطة توليد الكهرباء في غزة بسبب نقص في الوقود، وسينقطع التيار الكهربائي 16 ساعة".

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يأتي هذا فيما تواصل إسرائيل شن ضربات جوية على غزة، السبت، وردت عليها حركة الجهاد الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ.

"مواصلة الهجوم"

من جهته، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، تعليماته لقواته بمواصلة الهجوم على قطاع غزة.

إلى هذا، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بإصابة 3 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ داخل مستوطنة على حدود قطاع غزة.

ارتفاع عدد القتلى والجرحى

بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد قتلى الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 12فلسطينيا، بينهم فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات وقيادي بارز في حركة الجهاد، بينما أصيب 84 شخصاً بجروح. ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن العملية أسفرت عن مقتل 15 مسلحاً فلسطينياً.

عملية استباقية

وكانت إسرائيل أعلنت أنها أطلقت عملية "استباقية" ضد حركة الجهاد، مشددة على أن المجموعة كانت تخطط لهجوم وشيك بعد أيام من التوتر عند حدود غزة.

كما أعلنت اعتقال 19 شخصا قالت إنهم عناصر في الجهاد في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى توقيف شخص آخر.