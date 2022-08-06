تايبيه: الصين تحاكي هجوماً على البر الرئيسي لتايوان

أعلن الجيش التايواني أنه رصد طائرات وسفناً صينية "عدة" تنشط في مضيق بلاده، السبت، معتبراً أنها تحاكي هجوماً على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، إن قوات تايبيه "رصدت مجموعات عدة من الطائرات والسفن الشيوعية التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان، وبعضها عبَرَ الخط الوسط. ويُعتقد أنها تجري محاكاة لهجوم على جزيرة تايوان الرئيسية"، وفق فرانس برس.

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"خفض التوتر"

يأتي ذلك فيما دعا البيت الأبيض، الجمعة، الصين إلى وقف المناورات العسكرية التي باشرتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، بغية خفض منسوب التوتر في المنطقة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "يمكن للصينيين القيام بالكثير لخفض التوتر من خلال وقف مناوراتهم العسكرية الاستفزازية وتهدئة اللهجة".

كما أكد أن الولايات المتحدة ستواصل اتصالاتها العسكرية "على أعلى مستوى" مع الصين رغم إعلان بكين تعليق اتفاقات تعاون عدة تشمل هذا المجال أيضاً.

استشاطت غضباً

يذكر أن الصين استشاطت غضباً بعد زيارة بيلوسي للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءاً من أراضيها.

كما قامت الصين بتدريبات عسكرية بحرية وجوية حول تايوان، الخميس. ومن المقرر أن تستمر التدريبات بالذخيرة الحية، وهي أكبر تدريبات تجريها الصين على الإطلاق في مضيق تايوان، حتى ظهر الأحد، بحسب رويترز.

يشار إلى أن بيلوسي أصبحت أكبر مسؤول أميركي يزور تايوان في 25 عاماً. وأعلنت الصين، الجمعة، أنها ستفرض عقوبات على بيلوسي شخصياً وأفراد أسرتها من الدرجة الأولى رداً على أفعالها "الخبيثة" و"الاستفزازية"، على حد تعبيرها.