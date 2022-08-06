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تايوان.. العثور على مسؤول بارز في مجال إنتاج الصواريخ ميتاً

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(تعبيرية من آيستوك)

تايوان.. العثور على مسؤول بارز في مجال إنتاج الصواريخ ميتاً

العربية.نت، وكالات

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تم العثور على نائب رئيس وحدة البحث والتطوير بوزارة الدفاع التايوانية ميتاً، صباح السبت، في غرفة فندق، وفق وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان.

وعثر على أو يانغ لي - شينغ نائب رئيس معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا المملوك للجيش ميتاً في غرفة فندق جنوب تايوان، صباح السبت، بحسب رويترز.

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فيما تبحث السلطات في سبب الوفاة.

كان في رحلة عمل

كما أضافت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن أو يانغ كان في رحلة عمل إلى منطقة بينغتونغ الجنوبية، لافتة إلى أنه تولى المنصب في وقت مبكر من هذا العام للإشراف على مشاريع إنتاج صواريخ مختلفة.

يشار إلى أن الهيئة المملوكة للجيش تعمل على مضاعفة طاقتها الإنتاجية السنوية من الصواريخ إلى ما يقرب من 500 صاروخ هذا العام، حيث تعزز الجزيرة قوتها القتالية وسط ما تعتبره تهديداً عسكرياً متزايداً للصين.

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