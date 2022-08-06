سقوط صاروخين شمال تل أبيب.. وصفارات الإنذار تدوي

مع تصاعد التوتر في قطاع غزة، أفاد مراسل "العربية" في القدس، السبت، بسقوط صاروخين قرب مدينة نتانيا شمال تل أبيب.

وأوضح أن رشقة الصواريخ تجاه إسرائيل بلغت 12 صاروخاً.

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فيما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم، بسقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في عسقلان، مشيرا إلى أن الصاروخ، الذي سقط في ساحة انتظار سيارات، لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

صفارات الإنذار تدوي

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار اليوم في مدينة تل أبيب، إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء موجة العنف الأخيرة مع حركة الجهاد الإسلامي.

وأكد الجيش في بيان مقتضب أن صفارات الإنذار دوّت في غوش دان بالقرب من تل أبيب.

يأتي ذلك، بعدما وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بمواصلة الهجمات ضد القطاع، فيما لوّح متحدث باسم الجيش بالتوسع برا وجوا داخل القطاع، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

عملية عسكرية استباقية

وبدأت إسرائيل عملية عسكرية أمس ضد أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، ردت عليها الحركة بوابل من الصواريخ استهدف مدنا إسرائيلية على الحدود مع القطاع، فيما قال تلفزيون فلسطين إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أسقط 15 قتيلا و125 مصابا.

وقالت تل أبيب إنها اضطُرت لإطلاق عملية "استباقية" ضد حركة الجهاد، مشددة على أن المجموعة كانت تخطط لهجوم وشيك بعد أيام من التوتر عند حدود غزة.

والجمعة شنت تل أبيب ضربات جوية على غزة أوقعت عدداً من القتلى، بينهم تيسير الجعبري القيادي البارز في حركة الجهاد التي ردت بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل.