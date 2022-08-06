.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

شاهد.. هروب جماعي لإسرائيليين بعد قصف صاروخي من غزة

  • الخط
اعتراض صواريخ أطلقت من غزة (أ ف ب)
اعتراض صواريخ أطلقت من غزة (أ ف ب)

شاهد.. هروب جماعي لإسرائيليين بعد قصف صاروخي من غزة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل ووسطها الجمعة عندما أطلق عدد من الصواريخ من قطاع غزة، رداً على قصف إسرائيلي للقطاع.

فقد أظهرت صور هروب جماعي لإسرائيليين ودخولهم إلى الملاجئ بعد قصف صاروخي من غزة.

ومع حلول الظلام، قالت السلطات الإسرائيلية إن صفارات الإنذار انطلقت في المناطق في الجنوب والوسط، في حين أظهرت صور ما يبدو أنها صواريخ تسقطها أنظمة الدفاع الجوي.

وفي تل أبيب، المركز الاقتصادي لإسرائيل، قال شهود إنهم سمعوا دوي انفجارات لكن لم ترد تقارير عن انطلاق صفارات الإنذار.

فيما أوضح مراسل العربية/الحدث أن دوي صفارات الإنذار سمعت وسط إسرائيل وخصوصاً في عسقلان، فيما أعلنت فرق الإسعاف الجاهزية، بالإضافة إلى فتح الملاجئ.

لا إصابات

وقالت إسرائيل إن لا إصابات جراء الصواريخ من غزة، وفق مراسلنا، فيما أشارت تقديرات إسرائيل أن التصعيد في غزة سيستمر لأيام.

كذلك أفاد مراسل العربية/الحدث بأن القبة الحديدة اعترضت 40 صاروخاً من أصل 100 أطلقت من غزة.

تل أبيب (أ ف ب)
تل أبيب (أ ف ب)

وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف أن الغارات الجوية التي شنّها، الجمعة، على غزة أودت بحياة 15 شخصاً، مؤكّداً أن العملية التي تستهدف حركة الجهاد لم تنتهِ بعد.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت، لوسائل إعلامية "بحسب تقديرنا، قُتل 15 شخصاً في العملية". وأكّد أن العملية "لم تنتهِ بعد"، واصفاً إياها بأنها "هجوم استباقي" على قائد كبير في الحركة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 في مربع المفارقات في العراق.. جولة في المنطقة الخضراء الساعة 60 في مربع المفارقات في العراق.. جولة في المنطقة الخضراء
اكتشف المزيد