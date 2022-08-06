لليوم الثاني.. انفجارات دامية تهز كابول

بعدما شهدت انفجارات دامية تسببت في سقوط 8 قتلى على الأقل أمس الجمعة، أفادت مصادر بسقوط 6 قتلى في حصيلة أولية لانفجار جديد اليوم السبت في شارع مزدحم وسط العاصمة الأفغانية كابول.

ووقع الانفجار في شارع تجاري مزدحم بالجانب الغربي من المدينة حيث يجتمع عادة أفراد الطائفة الشيعية المسلمة في البلاد.

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احتفالات عاشوراء

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على الإنترنت سيارات إسعاف تهرع إلى مكان الحادث القريب أيضا من محطات للحافلات.

فيما لم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم الذي جاء قبل احتفال الشيعة بعاشوراء.

تفجيرات دامية

وقُتل ما لا يقل عن ثمانية في حين أصيب 18 في كابول أمس الجمعة في تفجير نفذه تنظيم داعش.

يشار إلى أنه انخفض عدد الهجمات في أفغانستان منذ تولي حركة طالبان السلطة قبل عام، لكن شهدت البلاد سلسلة تفجيرات دامية في نهاية نيسان/أبريل خلال شهر رمضان وفي نهاية أيار/مايو وقتل فيها العشرات.

داعش المسؤول عن معظمها

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن معظمها، وهو يستهدف بشكل أساسي الأقليات الدينية الأفغانية.

وتؤكد حركة طالبان أنها هزمت التنظيم الإرهابي في البلاد، لكن يرى محللون أن داعش لا يزال يمثل التحدي الأمني الرئيسي للسلطة الأفغانية الجديدة.