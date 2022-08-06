"الأوروبي" يتابع تصعيد غزة بقلق بالغ.. ويدعو لضبط النفس

أعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت أن التكتل يتابع التصعيد في قطاع غزة "بقلق بالغ" ويدعو جميع الأطراف إلى "أقصى درجات ضبط النفس" من أجل تجنب تصعيد جديد.

وأكد بيتر ستانو في بيان أن "إسرائيل لها الحق في حماية سكانها المدنيين ولكن يجب القيام بكل ما يمكن لمنع نشوب نزاع أوسع من شأنه أن يؤثر في المقام الأول على السكان المدنيين من كلا الجانبين ويؤدي إلى ضحايا جدد والمزيد من المعاناة".

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كما أشار إلى أن "هذه الأحداث الأخيرة تؤكد من جديد على ضرورة إحياء أفق سياسي وضمان وضع مستدام في غزة".

أسبوع من الغارات

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي السبت إنه يستعد لشن غارات لمدة "أسبوع" في قطاع غزة حيث يصعد ضرباته ضد حركة الجهاد الإسلامي.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة أن 13 شخصاً قتلوا في القصف الإسرائيلي، بينهم فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات، بينما أصيب مئة شخص بجروح.

مقتل 15 من حركة الجهاد

وقال الجيش الإسرائيلي من جهته إنه قتل 15 مقاتلاً من حركة الجهاد في غاراته منذ ظهر الجمعة التي استهدفت بشكل خاص مواقع تصنيع أسلحة.

وتعد هذه المواجهة الأسوأ بين تل أبيب والفصائل المسلحة في غزة منذ حرب أيار/مايو 2021 التي استمرت 11 يومًا وراح ضحيتها 260 شخصا في الجانب الفلسطيني في مقابل 14 شخصا في الجانب الإسرائيلي.