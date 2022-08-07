أوكرانية تخاطر بحياتها لإنقاذ الحيوانات البرية من الحرب
إنقاذ أكثر من 300 حيوان من الحرب تم نقل 200 منها إلى الخارج
كرس منقذون في مأوى للحيوانات بأوكرانيا وقتهم لإجلاء الحيوانات البرية منذ الغزو الروسي.
ويوجد في مأوى ناتاليا بوبوفا 133 حيوانا، منها 13 أسدا وفهد واحد ونمر واحد وثلاثة غزلان.
وقامت بوبوفا، بالتعاون مع منظمة حماية الحيوانات "يو إيه أنيمالز"، بإنقاذ أكثر من 300 حيوان من الحرب، تم نقل 200 منها إلى الخارج، ووجد 100 أخرى المأوى في المناطق الغربية من أوكرانيا، والتي تعتبر أكثر أمانا.
وتنتظر معظم الحيوانات، التي تم إنقاذها من المناطق الساخنة التي تحدث فيها أعمال عدائية نشطة، حاليا نقلها إلى بولندا.
واعتادت بوبوفا السفر إلى مناطق الخطر بنفسها، لكنها استعانت مؤخرا بمساعدة بعض متطوعي منظمة "يو إيه أنيمالو" والعسكريين للذهاب معها.
وقالت بوبوفا إنها غالبا ما ترتجف من الخوف عندما تقود سيارتها إلى المناطق الشرقية حيث يدور كثير من القتال.
وأضافت "بالطبع الأمر مخيف، وبالطبع خطر. اضطررت لتعلم الكثير من المهارات لأنه لن يذهب أي طبيب بيطري إلى الخطوط الأمامية".
معظم الحيوانات التي تنقذها هي من منازل خاصة هجرها أصحابها.
وتقوم بوبوفا بإعادة تأهيل الحيوانات في مأواها بكييف قبل إعادة تسكينها.
وتساعدها حديقة حيوان بوزنان في بولندا في عملية نقل الحيوانات وإيجاد مأوى مناسب لها.
وجدت بعض الحيوانات التي تم إجلاؤها بالفعل مأوى جديدا في إسبانيا وفرنسا وجنوب إفريقيا.
-
جدة.. وفاة طبيبة وزميلتها أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرقنعى عدد من الأطباء والاختصاصيين الدكتورة عفاف فلمبان، وصديقتها لينا طه، سائلين المولى عز وجل لهما الرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان السعودية
-
الرئاسة الفلسطينية: تصعيد إسرائيل بغزة والقدس وجنين تجاوز كل الخطوط الحمراءالصحة الفلسطينية: العملية العسكرية الإسرائيلية تسببت في مقتل 29 شخصا في غزة بينهم أطفال ونساء العرب والعالم
-
رجل جنى 25 مليون دولار بالاحتيال على شركة اتصالات أميركية كبرىسيعاقب بالسجن لأكثر من 75 عاماً قصص اقتصادية