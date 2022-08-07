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ارتفاع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى 24 قتيلاً

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القصف على غزة 6-8-2022
القصف على غزة 6-8-2022

ارتفاع ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى 24 قتيلاً

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت ارتفاع إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع إلى 24 قتيلاً، بينهم ستة أطفال وامرأة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن الوزارة القول إن الهجوم الإسرائيلي أسفر أيضا عن إصابة 203 آخرين بجروح.

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في موازاة ذلك، زعمت إسرائيل أن إطلاقا صاروخياً فاشلاً من غزة تسبب في قتل مدنيين بينهم أطفال في مخيم جباليا.

رشقات صاروخية على تل أبيب

إلى ذلك، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد السبت، إنها قصفت تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة.

ونشرت سرايا القدس عبر حسابها على تليغرام لقطات لما قالت إنه مشاهد للرشقات الصاروخية، رداً على مقتل تيسير الجعبري عضو المجلس العسكري للحركة وقائد المنطقة الشمالية في قصف لبرج فلسطين في غزة أمس.

تل أبيب (أ ف ب)
تل أبيب (أ ف ب)

ونقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية لم تسمها القول إن عدداً من المنازل وأحد المصانع لحقت بهم أضرار جراء سقوط صواريخ عليها بشكل مباشر في عسقلان وسديروت بعد الرشقة الصاروخية الكبيرة التي أطلقتها.

عملية استباقية

يذكر أن إسرائيل شنّت ضربات جوية على غزة السبت ردت عليها حركة الجهاد بإطلاق وابل من الصواريخ.

وقالت تل أبيب إنها اضطُرت لإطلاق عملية "استباقية" ضد حركة الجهاد، مشددة على أن المجموعة كانت تخطط لهجوم وشيك بعد أيام من التوتر عند حدود غزة.

مقتل قيادي للجهاد

والجمعة شنت تل أبيب ضربات جوية على غزة أوقعت عدداً من القتلى، بينهم تيسير الجعبري القيادي البارز في حركة الجهاد التي ردت بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل.

فيما أفاد تلفزيون فلسطين السبت بمقتل 15 شخصاً وإصابة 125 في الغارات الإسرائيلية.

من غزة 6-8-2022
من غزة 6-8-2022

يأتي التصعيد الأخير في غزة بعدما اعتقلت إسرائيل في وقت سابق هذا الأسبوع، القيادي في حركة الجهاد باسم السعدي المتهم بتدبير سلسلة هجمات ضد إسرائيل.

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