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إرهابيون قتلوا مدنيين وفخخوا الجثث.. لقتل ذويهم عند استلامها

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Saga Saganla, 30, from Diawely, lies on his bed at Somine Dolo hospital in Mopti, Mali, Friday June 24, 2022. Saganla survived an attack by nearly 100 jihadis on motorbikes who had gathered in his village in central Mali Sunday June 19. At least 132 people were killed in several villages in the Bankass area of central Mali during the attack on Saturday and Sunday, according to the government which blames the Group to Support Islam and Muslims jihadi rebels linked to al-Qaida.(AP Photo/ Hamidou Saye)
أحد المصابين في هجوم لإرهابيين قرب بنكاس في يونيو الماضي
إرهاب

إرهابيون قتلوا مدنيين وفخخوا الجثث.. لقتل ذويهم عند استلامها

قتل 10 أشخاص على الأقل من ذوي المدنيين اللذين قتلهما الإرهابيون في وسط مالي الجمعة

باماكو – فرانس برس

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قُتل عشرة مدنيين على الأقل في مالي بانفجار قنابل كانت مزروعة في جثتي مدنيَّين كان ذووهما حضروا لتسلّمهما، وفق ما أشار أمس السبت مسؤول محلي ومصدر في الشرطة، متّهمين إرهابيين بالضلوع في العملية.

وأوضح المسؤول المحلي في تصريح لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم كشف هويته أن إرهابيين عمدوا الجمعة إلى "قتل مدنيين في أواكان" قرب بنكاس في وسط مالي "ثم لغّموا جثّتيهما".

من مخيم للنازحين بسبب العنف في بنكاس (أرشيفية)
من مخيم للنازحين بسبب العنف في بنكاس (أرشيفية)

وتابع: "عندما أتى أهالي القتيلين وأقرباؤهما لتسلّم جثّتيهما وقع انفجار وقُتل عشرة أشخاص آخرين على الأقل".

وأكد مسؤول محلي آخر الرواية مشيراً إلى أن "مدنيين آخرين عدة هم حالياً في عداد المفقودين في أواكان" ولا معلومات مؤكدة حول مصيرهم.

وأكد مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس" أن "الحصيلة الأولية عشرة قتلى مدنيين". وأشار إلى أن الإرهابيين "يستخدمون أكثر فأكثر أساليب إجرامية. لغّموا في أواكان جثتين انفجرتا على الأثر".

جثة أمام فندق في وسط مالي إثر هجوم مسلح (أرشيفية)
جثة أمام فندق في وسط مالي إثر هجوم مسلح (أرشيفية)
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والسبت فرّ العشرات من سكان أواكان من منازلهم بحثاً عن ملاذ آمن في القرى المحيطة خوفاً من هجمات جديدة، وفق إفادات تلقّتها وكالة "فرانس برس".

وشهدت مالي الدولة الفقيرة وغير الساحليّة في قلب منطقة الساحل، انقلابَين عسكريَين في أغسطس 2020 ومايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسيّة مع أخرى أمنيّة خطرة مستمرّة منذ العام 2012 ومع اندلاع تمرّد انفصالي وإرهابي في الشمال. وتسبّب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيين والعسكريين إضافةً إلى تشريد الآلاف.

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