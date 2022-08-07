الجيش الإسرائيلي: تحييد القيادة العليا لحركة الجهاد في غزة

بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي قتل خالد منصور قائد المنطقة الجنوبية في حركة الجهاد داخل القطاع، أفاد الجيش الإسرائيلي بتحييد القيادة العليا لحركة الجهاد في غزة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في تغريدة على تويتر اليوم الأحد، أن منصور قتل في عملية نوعية ومشتركة لجيش الدفاع والشاباك في منطقة رفح.

مادة اعلانية

وكانت إسرائيل شنت يوم الجمعة غارات جوية طالت قطاع غزة، فقتلت 7 أشخاص بينهم ناشط تيسير الجعبري، وهو قيادي بارز في حركة الجهاد بغزة.

"الضربة القاتلة"

يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أعلن السبت، إن بلاده ستوجه ما وصفها بالضربة "القاتلة" لحركة الجهاد في قطاع غزة.

وخلال تفقده قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، قال كوخافي إن حركة الجهاد تتعرض لملاحقة "والآن تتعرض لهجوم"، في إشارة إلى العملية العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي أمس واستهلها بتصفية قيادي بارز في الحركة.

كما أضاف، بحسب ما ذكره المتحدث أفيخاي أدرعي على تويتر "لدينا خطط من أنواع مختلفة. لن نسمح لأي تنظيم هنا أو في الشمال أو في الضفة الغربية.. المساس بسيادة دولة إسرائيل".

وتابع "آن وقت الردود. ردنا هو رد واضح يتمثل أولا بمنع أي عملية تخريبية، وثانيا بتوجيه ضربة قاتلة لتنظيم الجهاد الإسلامي".

عملية استباقية

وشنت إسرائيل ضربات جوية على غزة السبت ردت عليها حركة الجهاد بإطلاق وابل من الصواريخ. وقالت تل أبيب إنها اضطُرت لإطلاق عملية "استباقية" ضد حركة الجهاد، مشددة على أن المجموعة كانت تخطط لهجوم وشيك بعد أيام من التوتر عند حدود غزة.