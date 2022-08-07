الرئاسة الفلسطينية: تصعيد إسرائيل بغزة والقدس وجنين تجاوز كل الخطوط الحمراء
الصحة الفلسطينية: العملية العسكرية الإسرائيلية تسببت في مقتل 29 شخصا في غزة بينهم أطفال ونساء
قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن التصعيد الإسرائيلي في غزة والقدس وجنين قد "تجاوز كل الخطوط الحمراء"، في إشارة للعملية العسكرية ضد أهداف في القطاع واقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى.
وبدأت إسرائيل عملية عسكرية ضد أهداف لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، وقتلت اثنين من قادتها.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، إن العملية العسكرية الإسرائيلية تسببت في مقتل 29 شخصا في غزة بينهم أطفال ونساء.
واقتحمت مجموعة من المستوطنين المسجد الأقصى صباح اليوم برفقة نائب في الكنيست، في خطوة جلبت إدانات فلسطينية وعربية.
ودانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، بعد السماح لمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست باقتحام المسجد في حماية من الشرطة الإسرائيلية.
وحذرت الخارجية الأردنية، في بيان، من "تبعات استمرار هذه الانتهاكات"، وطالبت بوقفها على الفور.
يذكر أن مئات المستوطنين الإسرائيليين، اقتحموا صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة، والرد الصاروخي على المدن والمستوطنات من قبل "الجهاد الإسلامي".
وأفادت وسائل إعلام بأن أكثر من 800 مستوطن مقسمين على مجموعات، اقتحموا المسجد الأقصى خلال ساعتين.
وكانت إسرائيل شنت يوم الجمعة غارات جوية طالت قطاع غزة، فقتلت 7 أشخاص بينهم الناشط تيسير الجعبري، وهو قيادي بارز في حركة الجهاد بغزة.
ويشار إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أعلن السبت، أن بلاده ستوجه ما وصفها بالضربة "القاتلة" لحركة الجهاد في قطاع غزة.
-
بعد معركة طويلة ومؤثرة.. تحدي على "تيك توك" يؤدي لوفاة طفلتم السبت فصل أجهزة الإنعاش عن الطفل البريطاني أرتشي باترسبي الذي عثر عليه في إبريل فاقداً للوعي بعد تحدي حبس الأنفاس سوشيال ميديا
-
تقرير: مناورات الصين قرب تايوان قدمت ثروة استخبارية غير مسبوقة لأميركاالصين تتعلم أيضًا الكثير من الدروس التي يمكن أن تثبت أنها أكثر أهمية في كيفية تخطيطها لأي ضربة مستقبلية ضد تايوان أميركا
-
الأردن يحذر من تبعات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصىطالب الأردن بوقف الانتهاكات فورا العرب والعالم