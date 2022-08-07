تايوان ترسل طائرات وسفنا ردا على التدريبات العسكرية الصينية
العديد من السفن العسكرية والطائرات والطائرات المسيرة واصلت إجراء تدريبات مشتركة بالقرب من تايوان
قالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، إنها أرسلت طائرات وسفناً للرد "بشكل مناسب" على التدريبات العسكرية الصينية حول الجزيرة.
وقالت الوزارة بالجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي في بيان صحافي إن العديد من السفن العسكرية والطائرات والطائرات المسيرة واصلت إجراء تدريبات مشتركة بالقرب من تايوان، صباح الأحد، لمحاكاة هجمات على تايوان والسفن التايوانية.
وكان البيت الأبيض أكد، أمس السبت، أن تصرفات الصين في مضيق تايوان وحوله استفزازية وغير مسؤولة، وذلك بعد أن قال مسؤولون في تايوان إن الطائرات والسفن الحربية الصينية تدربت على محاكاة هجوم على الجزيرة.
وأوضح متحدث باسم البيت الأبيض أن "هذه الأنشطة تصعيد كبير في جهود الصين لتغيير الوضع الراهن. إنها استفزازية وغير مسؤولة وتزيد من مخاطر سوء التقدير".
كما أضاف المتحدث: "إنهم أيضاً يخالفون هدفنا طويل الأمد المتمثل في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وهو ما يتوقعه العالم".
وكان الجيش التايواني أعلن أنه رصد طائرات وسفناً صينية "عدة" تنشط في مضيق بلاده، السبت، معتبراً أنها تحاكي هجوماً على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي.
فيما قالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، إن قوات تايبيه "رصدت مجموعات عدة من الطائرات والسفن الشيوعية التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان، وبعضها عبَرَ الخط الوسط. ويُعتقد أنها تجري محاكاة لهجوم على جزيرة تايوان الرئيسية".
هذا ودعا البيت الأبيض، الجمعة، الصين إلى وقف المناورات العسكرية التي باشرتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، بغية خفض منسوب التوتر في المنطقة.
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