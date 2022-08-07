هجوم مسلح يستهدف سياسياً من حزب خان بباكستان.. ومقتل 4

قالت الشرطة الباكستانية اليوم الأحد إن مسلحين قتلوا بالرصاص أربعة أشخاص، بينهم شرطيان، في شمال غرب باكستان، في هجوم استهدف نائباً إقليمياً من الحزب السياسي التابع لرئيس الوزراء السابق عمران خان.

وأفادت الشرطة بأن النائب مالك لياقت خان (الذي لا تربطه أي صلة قرابة بعمران خان) من حزب "حركة الإنصاف" الباكستانية أصيب في الهجوم الذي وقع في وقت متأخر السبت مع ثلاثة آخرين ونقل إلى مستشفى في بيشاور.

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لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم بعد.

ووقع الهجوم في منطقة ميدان بمديرية دير السفلى في إقليم خيبر بختونخوا الذي يحكمه حزب خان.

وقال ضابط الشرطة زار بادشاه إن بين القتلى ابن شقيق وشقيق عضو البرلمان، الذي كان عائداً إلى منزله بعد حضور جنازة في وقت متأخر السبت.

وكانت المنطقة معقلاً للزعيم الديني الراحل صوفي محمد، الذي دعا إلى فرض تفسير متشدد من الشريعة في التسعينيات وقاد أتباعه في وقت لاحق في القتال بأفغانستان ضد الولايات المتحدة.