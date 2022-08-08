غوتيريش: الهجمات على المحطات النووية "أعمال انتحارية"

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، الاثنين، أنّ أيّ هجوم على محطّات للطاقة النوويّة هو عمل "انتحاري"، داعيًا إلى وقف العمليّات العسكريّة في محيط محطّة زابوروجيا بأوكرانيا حتى يتسنّى للوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية الوصول إليها.

وقال أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي في طوكيو، إنّ "أيّ هجوم على محطّات الطاقة النوويّة هو أمر انتحاري".

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وأضاف: "آمل أن تنتهي هذه الهجمات. في الوقت نفسه، آمل أن تتمكّن الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية من الوصول إلى محطّة" زابوروجيا، الأكبر في أوروبا، والتي شهدت منذ الجمعة عمليّات قصف تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتّهامات بشنّها.

ومنذ أسبوع، يُواصل غوتيريش التعبير عن قلقه حيال المخاطر النوويّة على البشريّة.

من جهة ثانية، تطرّق غوتيريش، الاثنين، إلى التوتّر الصيني-الأميركي حول تايوان، واصفًا القضيّة بأنّها "حسّاسة"، داعياً إلى "ضبط النفس" و"وقف التصعيد". وقال "هذا في الأيّام المقبلة أمر مهمّ جدًا".

واختتمت الصين الأحد مناورات عسكريّة هي الأوسع نطاقًا، نفّذتها في محيط تايوان ردًّا منها على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة، ما زاد حدّة التوتّر في العلاقات الأميركيّة-الصينيّة التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.